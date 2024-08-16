- Синие водоросли обнаружены в озерах в районе Херсфельд-Ротенбург

Местные власти в районе Херсфельд-Ротенбург советуют воздержаться от купания в озере Брайтенбах в Бебра и в парке Сее в Кирххайм из-за наличия сине-зеленых водорослей. Водоросли были обнаружены во время плановой проверки, сообщил район. Уже установлены предупреждающие знаки.

Контакт с бактериями может привести к быстрому заражению. Дети, играющие в мелкой воде, люди с хроническими заболеваниями или открытыми ранами, а также собаки находятся в группе риска. "Высокие температуры и частые ливни могут способствовать быстрому размножению сине-зеленых водорослей", - говорит Петер Артelt, глава отдела здравоохранения.

Сине-зеленые водоросли обычно появляются в стоячей воде летом, когда температура воды высокая. Изменение цвета воды на голубовато-зеленый и образование пены являются признаками наличия бактерий.

Отдел здравоохранения выпустил заявление, в котором говорится: "Дополнительно: Купальщикам рекомендуется воздерживаться от питья воды и смывать воду после выхода из озера или парка, чтобы предотвратить возможные проблемы со здоровьем".

Кроме того, Петер Артelt предложил: "Чтобы предотвратить быстрое размножение сине-зеленых водорослей, важно снизить содержание питательных веществ в воде, например, ограничив использование удобрений поблизости от озера и поддерживая надлежащее обслуживание септических систем".

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