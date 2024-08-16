Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Синие водоросли обнаружены в озерах в районе Херсфельд-Ротенбург

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

- Синие водоросли обнаружены в озерах в районе Херсфельд-Ротенбург

Местные власти в районе Херсфельд-Ротенбург советуют воздержаться от купания в озере Брайтенбах в Бебра и в парке Сее в Кирххайм из-за наличия сине-зеленых водорослей. Водоросли были обнаружены во время плановой проверки, сообщил район. Уже установлены предупреждающие знаки.

Контакт с бактериями может привести к быстрому заражению. Дети, играющие в мелкой воде, люди с хроническими заболеваниями или открытыми ранами, а также собаки находятся в группе риска. "Высокие температуры и частые ливни могут способствовать быстрому размножению сине-зеленых водорослей", - говорит Петер Артelt, глава отдела здравоохранения.

Сине-зеленые водоросли обычно появляются в стоячей воде летом, когда температура воды высокая. Изменение цвета воды на голубовато-зеленый и образование пены являются признаками наличия бактерий.

Отдел здравоохранения выпустил заявление, в котором говорится: "Дополнительно: Купальщикам рекомендуется воздерживаться от питья воды и смывать воду после выхода из озера или парка, чтобы предотвратить возможные проблемы со здоровьем".

Кроме того, Петер Артelt предложил: "Чтобы предотвратить быстрое размножение сине-зеленых водорослей, важно снизить содержание питательных веществ в воде, например, ограничив использование удобрений поблизости от озера и поддерживая надлежащее обслуживание септических систем".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В ближайших событиях в лесу Тарандт планируется создать Центр Наук.
Федеральные земли Германии

Грилленбургский замок скоро превратится в научный центр

В окрестностях Дрездена, в лесу Тарандт, спрятаны исторические сокровища. Эта охотничья хижина первоначально была построена для Веттинера и впоследствии способствовала научно-исследовательским работам. Сейчас она просыпается после долгого сна.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Из-за вспышек африканской чумы свиней необходимо даже здоровым на вид свиньям провести эвтаназию.
Федеральные земли Германии

Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

Экономическая деятельность фермеров осложняется африканской свинкой, но на фермах по-прежнему остается скот. Возникает возможность убоя животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предупреждает просителей убежища в офисе refugee, чтобы воздерживаться от возвращения на родину без...
Федеральные земли Германии

Дебаты по вопросу о внутренних проверках беженцев, прибывших в страну недавно

Изредка появляются новости о том, что заявщики на убежище ненадолго возвращаются на родину. Точных данных о этом явлении нет. Распорядитель миграции предупреждает, что неправильное использование может привести к потере статуса защиты.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мероприятия начинаются на возвышенной части Эльбы в Смирице, Чешская Республика.
Федеральные земли Германии

Чтобы сохранить воду: профессор химии плывет через реку Эльбу.

Академический исследователь выступает за сохранение воды. Андреас Фатх совершает заплыв более чем на 1000 километров по Эльбе ради этого. Для него это не первый подобный проект.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

В фильме "Уход за кожей" Элизабет Бэнкс играет Хоуп Голдман, персонаж, вдохновленный известным...
Культура

Убийство известного специалиста по уходу за кожей, которое имеет интригу блокбастера, стало реальностью.

Дэйн Далуайс утверждает, что фильм "Уход" лишь поверхностно затрагивает подлинную проблему, с которой она столкнулась, столкнувшись со следствием, преследованием и необоснованными обвинениями в подстрекательстве к убийству.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно