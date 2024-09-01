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Федеральные земли ГерманииНовостиFC Ingolstadt и следующие

Символические львы Мюнхена выдержали битвы и трудности.

 and  John Stellmacher
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- Символические львы Мюнхена выдержали битвы и трудности.

"Коты" вздохнули с облегчением. После трех поражений в начале сезона третьей лиги ТСВ 1860 Мюнхен наконец-то одержал свою первую победу. С победой со счетом 2:1 (1:0) над ФК Ингольштадт в баварском дерби главный тренер Аргириос Гянникис также получил небольшую передышку.

Как выразился мюнхенский тренер, "Сегодня команда сыграла хорошо, учитывая три поражения и растущее давление". Были периоды ошибок, но они эффективно отреагировали сегодня".

"Значительный груз снят с наших плеч"

Максимилиан Вольфрам принес Мюнхену блестящий гол в начале игры, забив на 5-й минуте. После перерыва запасной Юлиан Гуттау (64.) увеличил преимущество над оборонительным Ингольштадтом. Пенальти Паскаля Тестрота (86.) было уже слишком поздно для гостей.

Вольфрам поделился своими чувствами на MagentaSport, сказав "/Это значительный груз, снятый с наших плеч. Мы боролись и выдерживали. Мы продемонстрировали единство как команда, устояв перед сопротивлением."/"Возможно, это была несколько грязная победа, но меня это не волнует. Эти три очка были бесценными. Мы сейчас чувствуем себя великолепно".

Кейдель: "Получил локоть"

Первая победа Мюнхена в четырех играх принесла им радость, в то время как Ингольштадт потерпел второе поражение. Гости были особенно разочарованы ситуацией, предшествовавшей второму голу.

Полузащитник Феликс Кейдель заявил, что получил удар в лицо, что затрудняло видение гола. "Я точно получил удар в лицо, так что эту ситуацию следовало бы сигнализировать как фол, что могло бы привести к другому исходу", - сказал Кейдель.

Главный тренер Сабина Виттманн также была озадачена счетом 0:2. "Мы играли хорошо во втором тайме, потом нам не повезло. Это несправедливо, что мы должны перестать играть. Феликса Кейделя явно ударили в лицо", - сказала Виттманн. "Потом мы пропустили 0:2 в контратаке, что было действительно горько. Обидно, что мы проиграли матч".

Плея Вольфганга: "Команде нужно время"

Международный перерыв дает обеим командам время для улучшений. Для Гянникиса остается вопрос, купила ли победа ему время или "Коты" смогут двигаться дальше отсюда.

"Я полностью понимаю недовольство. Я также могу понять, почему болельщики недовольны началом сезона. Мы надеялись на большее, но теперь нам нужно оставаться спокойными и анализировать ситуацию", - сказал CEO Кристиан Вольфганг перед матчем. "Нам нужно найти корни проблемы. Этой новой команде и процессам нужно время. Мы делаем все возможное, чтобы выбраться из этой ситуации". Был сделан первый положительный шаг.

Победа над ФК Ингольштадт стала важным поворотным моментом для ТСВ 1860 Мюнхен, предоставив им долгожданную передышку после череды поражений. После матча CEO Кристиан Вольфганг признал необходимость терпения, объяснив, что новой команде и процессам нужно время, чтобы развиться.

Несмотря на победу со счетом 2:1, полузащитник Феликс Кейдель был расстроен ударом в лицо, который остался незамеченным перед вторым голом, что могло бы изменить ход игры.

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