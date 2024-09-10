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Символ спокойного восстания перестал существовать.

Фридрих Шорлеммер, зачастую воспринимаемый как воплощение христианства, использовал свой самый могущественный weapon в виде мирной революции. К сожалению, он покинул этот мир.

 and  Melissa Williams
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Ученый Фридрих Шорлемер погружается в свои исследования в лютеранском городе Вайт tackles omberg.
Ученый Фридрих Шорлемер погружается в свои исследования в лютеранском городе Вайт tackles omberg.

- Символ спокойного восстания перестал существовать.

Фридрих Шорлемер, теолог из Виттенберге, не так давно ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщил бывший министр культуры Саксонии-Анхальта Стефан Доргерлох агентству ДПА. Шорлемер и Доргерлох работали вместе тесно. Особо стоит отметить, что Шорлемер был известным критиком режима в ГДР. 4 ноября 1989 года, во время массовой демонстрации на Александерплац в Берлине, Шорлемер, выступавший за ненасильственные методы, вошёл в историю со своей речью.

Вспоминая прошлое, Как и в те времена в ГДР. 24 сентября 1983 года кузнец из Виттенберге превратил меч в орало. В то время Шорлемер был проповедником замковой церкви и соорганизатором этого храброго действия. Выражение "Мечи на орала" стало краеугольным камнем христианского движения за мир в ГДР.

Под прицелом взгляда Штази

Недавно об этом инциденте вспоминал заместитель премьер-министра Саксонии Мартин Дулиг (СДПГ). Это действие кузнецов в Виттенберге значительно укрепило международную репутацию Шорлемера, отметил он во вторник после смерти Шорлемера. "Шорлемер был для меня не просто мудрым социал-демократом из Виттенберге. Он также был теологом, сыгравшим ключевую роль в мирной революции 1989 года. Шорлемер всегда был звучным советником - его разумные, мудрые влияния будут сильно не хватать в эти политически бурные времена", - заявил Дулиг.

Шорлемер родился 16 мая 1944 года в Виттенберге (Бранденбург). В ГДР он столкнулся с репрессиями - ему было отказано в возможности сдать экзамены в школе, и он должен был закончить их в вечерней школе. Затем он изучал теологию в Университете Халле. С мирными протестами и ненасильственным сопротивлением, например, во время ввода советских войск в Чехословакию, он привлёк внимание государственной безопасности.

Фридрих Шорлемер: "Демократия - как клумба"

Во время мирной революции Шорлемер был среди основателей "Демократического пробуждения", вступил в СДПГ в 1990 году и также служил в городском совете Виттенберге. "Демократия - как клумба, если не ухаживать за ней, она очень быстро зарастает", - как-то сказал он. В знак признания его неустанных усилий город Виттенберг удостоил его звания Почётного гражданина 3 октября 2015 года. В то время политик от Левых Грегор Гизи сказал о нём: "Он абсолютно неподкупен, неудобен, критичен и никогда не останавливается".

Даже на пенсии лауреат мира и автор многих книг продолжал отстаивать демократию и осуждать ксенофобию. Он был одним из инициаторов "Фонда за мирную революцию" в Лейпциге. Теолог никогда не боялся высказывать своё мнение властям. Он публично критиковал федерального президента Йоахима Гаука, своего соратника по правам граждан в конце ГДР, за его позицию по поводу развёртывания бундесвера за рубежом. Оглядываясь назад, он как-то сказал: "Моя жизнь во многих отношениях не была лёгкой, но она была насыщенной".

В своих теологических исследованиях в Университете Халле мирные протесты и ненасильственное сопротивление Фридриха Шорлемера привлекли внимание государственной безопасности из-за их связи с христианской религией. Оглядываясь на вклад Шорлемера, заместитель премьер-министра Саксонии Мартин Дулиг назвал его теологом, сыгравшим решающую роль в мирной революции 1989 года.

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