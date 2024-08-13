Симона Луганер прощается с мужем в Instagram

Многие из бывших партнеров Ричарда Лунгера, в том числе его жена Симо́н, высказались в Instagram после его смерти. Прощание Симо́н в социальной сети краткое, но трогательное.

Всего несколько недель назад Симо́н Лунгер вышла замуж за своего мужа, покойного Ричарда Лунгера, который ушел из жизни в 91 год. В нескольких проникновенных строках она обращается к нему в последний раз.

"Ты был мечтой моей жизни", - пишет Симо́н Лунгер, также известная как "Би́енчен", сопровождая пост портретом покойного. "И когда я видела твою улыбку, знала, что я тоже твоя", - продолжает она. В настоящее время аватарка Симо́н в Instagram полностью черная,umably как знак скорби.

Названный "Мёртелем", Лунгер женился на Симо́н 1 июня в Вене. Это был его шестой брак. Ранее он был женат на Кристине "Мяуси" Лунгер и Кэти "Спа́тци" Лунгер, обе из которых также высказались о его уходе.

"Ри́chard был моим примером для подражания и вдохновением всей моей жизни", - рассказала "Мяуси" австрийской газете "Кро́нен Цитунг". Она говорила с ним всего за несколько дней до его смерти. "Я так многому научилась у него, он верил в меня и доверял мне". Бывшая пара была жената с 1991 по 2007 год.

Ри́chard Лунгер был женат на "Спа́тци" с 2014 по 2016 год. "Услышав сегодня утром трагические новости о твоей смерти, я была в шоке", - написала она в Instagram. "Ри́chard, ты казался мне бессмертным. Твоя преданность, твое упорство, твой мужество были вдохновляющими и заразительными. Спасибо за прекрасное время, которое мы провели вместе, за все, чему ты меня научил о жизни. Ты не будешь забыт".

После смерти Симо́н и покойного Ри́чарда Лунгера в социальных сетях широко обсуждается их пара. Многие знаменитости, такие как Кристина "Мяуси" и Кэти "Спа́тци", бывшие жены Ричарда Лунгера, поделились своими сердечными воспоминаниями о покойном в Instagram.

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