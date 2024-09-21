Симона Байлс возглавляет известных американских гимнастов в "триумфальном круге" турне "Золото над Америкой" под названием "Прощальный тур"

Под руководством 11-кратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз**, группа лучших американских гимнасток отправилась в турне по стране, представляя «захватывающее и завораживающее шоу, где гимнастика встречается с поп-концертом».

Шоу «Золото Америки» демонстрирует невероятные воздушные акробатические трюки и спортивное мастерство, которое принесло многим спортсменам олимпийскую славу.

Байлз выразила свой энтузиазм в пресс-релизе и описала тур как «обход США в честь победы».

«Это больше похоже на туристический тур», — сказала Байлз в интервью CNN перед четвертым шоу в Сан-Хосе в субботу. «Не только для нас гимнастов, но и для зрителей, потому что мы все празднуем свои большие победы в Париже, так что здорово собраться вместе и объехать Америку».

Байлз добавила три золотых олимпийских медали к своей коллекции в Париже в этом году, выиграв командное, личное многоборье и вольные упражнения, а также взяла серебро в опорном прыжке.

Тур состоит из 32 шоу в аренах и начался в понедельник в Оушенсайде, Калифорния. Он переместился в Финикс в среду, где команду тура встретили звезды баскетбола «Финикс Меркури» Диана Таурази, Британни Гринер и Калеа Купер.

Байлз и команда посетили Лос-Анджелес в пятницу, а следующая остановка тура запланирована на Сан-Хосе в субботу.

Тур пройдет в городах, таких как Денвер, Чикаго, Хьюстон, Атланта и Орландо, и завершится в Детройте 3 ноября.

В состав входят многие из соотечественниц Байлз, такие как Джордан Чайлз, которая в настоящее время оспаривает решение, отказавшее ей в бронзовой медали на Олимпиаде в Париже, Джейд Карри, Хезли Ривера и Джослин Роберсон.

«Мы не должны получать оценки за каждое упражнение!» — сказала Чайлз CNN, когда ее спросили о самом большом различии между туром и соревнованиями. «Нет баллов, ничего подобного. Я думаю, это просто мы веселимся и действительно показываем свои личности. На этом туре много разных личностей».

Пол Джуда, Броуди Малоне и Фредерик Ричард — среди тех, кто представляет мужскую команду США.

Канада представлена Пенг-Пенг Ли и Элли Блэк, Франция — Мельани де Жесус дос Сантос, а Нидерланды — Казимир Шмидт.

Это второй тур «Золото Америки», который возглавляет Байлз. Первая версия тура в 2021 году была полностью женским туром, направленным на вдохновение следующего поколения спортсменок. В этом году в состав впервые вошли мужчины.

Байлз описала взаимоотношения между спортсменами как «братство-сестринство» и сказала, что с нетерпением ждет сотрудничества с гимнастами, с которыми обычно не работает.

Тур получил название «КОЗЫРЬ», что, скорее всего, является отсылкой к высокому статусу Байлз в профессиональной гимнастике. Частью разминки на недавнем шоу было «йога с козами», в которой Байлз и Чайлз держали живую козу на своих спинах.

Тур «КОЗЫРЬ» демонстрирует различные спортивные таланты, в том числе гимнастику, когда Симона Байлз и ее команда выполняют захватывающие воздушные трюки, демонстрируя свое спортивное мастерство. Во время тура гимнасты выразили свой энтузиазм, превратив его в туристический тур в честь своих олимпийских побед.

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