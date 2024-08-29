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Симакан из Лейпцига перейдет в клуб Роналду (на основании сообщений)

К концу трансферного окна, похоже, Мохамед скоро покидает RB Лейпциг в Саудовскую Аравию. Отсутствующий, команда, по слухам, планирует подписать кого-то из Португалии или Нидерландов.

 and  Hanna Hofmann
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- Симакан из Лейпцига перейдет в клуб Роналду (на основании сообщений)

Мохamed Симакан близок к переходу в клуб Роналду "Аль-Наср". Как сообщают французский спортивный канал "RMC Sport" и эксперт по трансферам Фабрицио Романо, обе стороны согласовали сумму перехода, составляющую около 45 миллионов евро. Симакан пройдет медицинское обследование в пятницу и, как ожидается, подпишет пятилетний контракт.

В качестве потенциальных замен рассматриваются Антониу Силва из "Бенфики" Лиссабон и Лутшарэль Геретруида из "Фейеноорда" Роттердам. 20-летний Силва, возможно, будет арендован. Пока не уточняется, включает ли соглашение обязательное право выкупа или просто опцию на выкуп. Аналогичное условие может быть предусмотрено и для Геретруиды, на которого "РБ Лейпциг" обратил внимание в прошлом году, но сделка не состоялась из-за условий "Фейеноорда".

Несмотря на то, что "РБ Лейпциг" может рассматривать замену Мохамеда Симакана Антониу Силвой из "Бенфики" Лиссабон и Лутшарэлем Геретруидой из "Фейеноорда" Роттердам, переход Симакана в "Аль-Наср" кажется необратимым. Несмотря на новых игроков, "РБ Лейпциг" все равно будет не хватать своего бывшего центрбека, влиятельного защитника.

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