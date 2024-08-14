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Сильви Мейс призналась, что посещала доктора красоты

 and  Melissa Williams
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Сильви Мейс призналась, что посещала доктора красоты

Недавно голландский мужской журнал короновал Сильвию Мейс "Королевой красоты века". Однако 46-летней звезде больше не хочется приукрашивать свою внешность.

Сильвия Мейс просто устала от лжи. В интервью журналу "Бunte" телеведущая "Острова любви" наконец-то откровенно рассказала, что ее потрясающая внешность не объясняется только "здоровым образом жизни со спортом и водой", как она утверждала ранее. Это была стандартная фраза, которой она отвечала на вопрос, как ей удается выглядеть так молодо после 40 лет. Теперь, признавая, что иногда посещает косметолога, она чувствует себя "свободной" и "избавленной от давления".

На самом деле, Сильвия Мейс сочетает здоровое питание, достаточное потребление воды и регулярные упражнения с гиалуроновой кислотой. Ее девиз - "меньше значит больше". Хотя она испытывает "определенное счастье" после процедуры красоты, она не спешит к косметологу, если не чувствует себя комфортно в своей коже, как она подчеркнула в интервью "Бunte".

Быть способной решать, как она хочет стареть, вместо того чтобы "просто бездействовать", для Мейс - это "форма empowerment": "Не только как женщина, но и в моей карьере и жизни". Для нее красота - это чувствовать себя "свободной и уверенной" в своей внешности.

Вечная красота в мужском журнале

Конечно, внутренние ценности важнее всего, но, скорее всего, мужчины-читатели июньского номера голландского журнала "FHM" были больше заинтересованы формами Мейс, когда короновали ее "Королевой века". На официальном сайте журнала редакторы восторгались тем, что Мейс, которая впервые позировала для "FHM" 20 лет назад, стала еще красивее с годами.

Теперь, благодаря своей честности, мы знаем, что это не только "здоровый образ жизни со спортом и водой". В конце концов, все дело в результате.

Сильвия Мейс подчеркнула важность здоровья и безопасности, говоря о своей рутине красоты: "Я сочетаю здоровое питание, достаточное потребление воды и регулярные упражнения с гиалуроновой кислотой, но верю в 'меньше значит больше'". Кроме того, она подчеркнула важность самопомощи и личного комфорта, сказав: "Я не спешу к косметологу, если не чувствую себя комфортно в своей коже, когда смотрюсь в зеркало".

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