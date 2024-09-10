- Сильные зимние наводнения привели к разрушениям на 40 миллионов евро.

Из-за сильного зимнего наводнения защитным сооружениям в Саксонии-Анхальт был причинен ущерб примерно в 40 миллионов евро. По словам министра окружающей среды Армина Вилингмана (СДПГ), это затронуло шлюзы, насосные станции, измерительные приборы и дамбы, которые требуют срочного ремонта. Он прокомментировал, что новогодние наводнения стали серьезным испытанием для системы защиты от наводнений, которое было успешно преодолено.

Впервые за два десятилетия весь штат столкнулся с кризисом наводнений. Основное внимание было сосредоточено на дамбе в Келбре и районах реки Хельме, но все водные пути в штате испытали последствия, сказал Вилингман. К счастью, не было сообщений о травмах или повреждениях из-за прорыва дамб.

Авторитет по защите от наводнений теперь представил отчет о повреждениях защитных сооружений. Декабрь 2023 года стал самым влажным декабрем за 150 лет, сказал Вилингман. Основными источниками повреждений были длительное давление воды и мусор, как плавающий, так и смытый.

Кроме ремонта повреждений, важно устранить нестабильность примерно 100 километров дамб, которые уже были идентифицированы как нестабильные до зимнего наводнения, сказал Вилингман.

В сравнении со всей системой дамб, охватывающей около 1360 километров, это относительно небольшой участок. С 2002 года министерство инвестировало около 1,5 миллиарда евро в меры по защите от наводнений в Саксонии-Анхальт.

Министр окружающей среды Саксонии-Анхальт Армин Вилингман подчеркнул необходимость устранения нестабильности примерно 100 километров дамб, которые уже были идентифицированы как нестабильные до зимнего наводнения. Несмотря на значительные инвестиции в меры по защите от наводнений в Саксонии-Анхальт в размере около 1,5 миллиарда евро с 2002 года, как отметил Вилингман, ремонт и стабилизация дамб остаются критически важными после зимнего наводнения.

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