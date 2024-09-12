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Сильные землетрясения потрясли знаменитое место отдыха Малибу, расположенное недалеко от Лос-Анджелеса.

Область, подвергнувшаяся масштабным лесным пожарам

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

Сильные землетрясения потрясли знаменитое место отдыха Малибу, расположенное недалеко от Лос-Анджелеса.

Лос-Анджелес, уже сталкивающийся с лесными пожарами, теперь сталкивается с дополнительной проблемой в виде землетрясения. Эпицентр сейсмической активности находился в престижном районе Малибу, что заставило известных личностей, таких как Пари Хилтон и Кхлое́ Кардашьян, выразить свои опасения.

Землетрясение произошло близ Малибу, с магнитудой 4,7 по шкале Рихтера, согласно сообщениям СМИ. Расположенное на глубине 11 км, землетрясение ощущалось в Оранж-Каунти, на расстоянии около 70 км, как сообщает Геологическая служба США.

После происшествия не было сообщений о немедленных травмах или значительном ущербе. Многие знаменитости воспользовались платформой X в социальных сетях, чтобы поделиться своими мыслями по этому поводу. Пари Хилтон выразила свой страх, сказав: "Землетрясение было интенсивным", в то время как Кхлое́ Кардашьян написала: "Это было сильное сотрясение".

В этом году регион пережил несколько землетрясений. В августе землетрясение магнитудой 4,4 ощущалось от Большого Лос-Анджелеса до Сан-Диего. Buildings shook, dishes rattled, and car alarms were triggered during the event.

Рене Васкез, менеджер ресторана "The Country Kitchen" в Малибу, описал землетрясение как длящееся несколько секунд. Персонал неохотно вышел на улицу в целях предосторожности, и не было зафиксировано видимых повреждений. Васкез прокомментировал: "Это не было слишком сильным".

Проблемы с лесными пожарами продолжаются

Регион одновременно борется с тремя значительными лесными пожарами вблизи Лос-Анджелеса, которые разрушили несколько домов и вынудили thousands evacuate. Лесные пожары являются ежегодным явлением в Калифорнии, часто вызываются поджогами.

Толстый смог, вызванный этими лесными пожарами, приписывается более чем 52 000 смертей в регионе Лос-Анджелеса за последние десять лет, согласно исследованию, проведенному Университетом Калифорнии, Лос-Анджелес. Это число намного выше, чем число жертв, непосредственно связанных с лесными пожарами, согласно опубликованному исследованию.

Воздействие землетрясения на лесные пожары в Лос-Анджелесе является предметом большого интереса. Сейсмическая активность может потенциально сместить линии огня или создать новые, масштаб которых еще предстоит полностью понять.

Толстый смог, вызванный лесными пожарами, связывают с несколькими проблемами со здоровьем, а исследование показывает, что смог ответственен за более 52 000 смертей в Лос-Анджелесе за последние десять лет, что существенно выше числа жертв, непосредственно связанных с лесными пожарами, согласно опубликованному исследованию.

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