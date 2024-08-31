- Сильные повреждения затмили разделение в Дармштадте

Дarmstadt 98 продолжает погружаться в спираль неудач в спортивных выступлениях. Лилии потерпели поражение 0:4 (0:2) от SV Elversberg в четвертом матче этого сезона 2-й Бундеслиги. Игру омрачила травма защитника Elversberg Флориана Ле Жонкура. После столкновения в воздухе он неудачно приземлился на руку, что привело к серьезной травме, потребовавшей медицинской помощи на поле. Ходят слухи, что из-за интенсивной боли ему была произведена анестезия на месте.

Ле Жонкура прикрывали полотенцами, пока медицинский персонал и обслуживающий персонал оказывали ему помощь. Его унесли с поля на носилках под аплодисменты зрителей, а затем увезли в карете "скорой помощи". Пауза в матче продлилась более 20 минут, начавшись на 64-й минуте.

К этому времени матч уже был практически завершен для Elversberg. Лука Шnellbacher (5-я минута) и Фисник Аслани (20-я, 59-я) уже забили три гола в ворота хозяев. Филлимон Герезигхер из Elversberg забил свой первый гол (90-я минута), что привело к окончательному счету 4:0.

Защита Darmstadt продемонстрировала множество слабых мест, а их атака была практически неэффективной, за исключением штрафного удара новичка Серхио Лопеса (62-я минута). Под руководством тренера Торстена Либеркнехта это их восьмой подряд матч без победы после вылета из Бундеслиги в прошлом сезоне.

В лагере Darmstadt 98 царит унылый настрой, и они не могут одержать победу в восьми матчах подряд. Несмотря на попытки Лопеса с штрафного, их атака остается малоэффективной.

Самым низким моментом матча для Darmstadt 98 стала травма Ле Жонкура, которая серьезно повлияла на их тактику защиты.

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