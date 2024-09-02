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Сильные погодные условия в Австралии: принудительная эвакуация и отключение электроэнергии

Австралия в настоящее время сталкивается с метеорологическим исследованием. Чрезвычайно сильные штормы на юге принесли беспорядок и прерывания подачи электроэнергии. В то же время другие районы испытывают температуру на невиданных высотах.

 and  Anne Legman
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Сильные погодные системы вызывают отключения электроэнергии, эвакуации и затопленные территории в...
Сильные погодные системы вызывают отключения электроэнергии, эвакуации и затопленные территории в Австралии.

Яркие климатические условия в Австралии - Сильные погодные условия в Австралии: принудительная эвакуация и отключение электроэнергии

Штормовые условия с проливными дождями и жестокими бурями привели к масштабным наводнениям и широким отключениям электроэнергии в некоторых частях Австралии. Власти приказали эвакуировать шесть городов возле реки Дервент на острове Тасмания после объявления предупреждения о наводнении метеорологическим агентством страны. Наиболее пострадали южные регионы.

Более 100 000 человек в Тасмании и Виктории, в том числе в Мельбурне, испытали временные перебои с электроэнергией, сообщает ABC News. Фермер из Уэствуда, Тасмания, Крис Килби, описал ветер как "ужасающий". Шторм повредил крыши и повалил деревья. 63-летняя женщина погибла, когда дерево рухнуло на кемпинговый домик в Моаме, расположенном на границе между Новой Южной Уэльс и Викторией.

Даже Сидней не избежал этого: многочисленные рейсы были отменены в аэропорту города из-за шторма. По словам представителя "Sky News Australia", работала только одна взлетно-посадочная полоса.

С другой стороны, в Западной Австралии и Северной Территории сохраняется рекордная жара, несмотря на зимний сезон в "стране кенгуру". На прошлой неделе на метеостанции Ямпи Саунд в Кимберли был зафиксирован рекордный показатель 41,5 градусов Цельсия. Фактически, август стал самым жарким месяцем в Австралии с начала ведения температурных записей, сообщает Weatherzone. Австралия крайне уязвима для последствий изменения климата.

Жителям шести эвакуированных городов возле реки Дервент было рекомендовано незамедлительно искать безопасное место из-за продолжающейся эвакуации. По возвращении домой многие люди обнаружили значительные повреждения, причиненные наводнением.

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