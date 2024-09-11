Содержание
- Карта живого дождя и прогноз осадков на 48 часов
- Карта предупреждений о грозе на сегодня
- Карта предупреждений о грозе на завтра
- Карта текущих предупреждений о наводнениях и уровней воды
- Сильные погодные явления: визуальные изображения, указывающие на районы, подверженные чрезмерным осадкам
В этом регионе сентябрь начался с прохладной и некомфортной погоды, отмеченной повышенной влажностью. Причиной этого стала медленная приближение холодного фронта системы низкого давления, поступающего с севера, как сообщил в среду утром Германский метеорологический сервис. В различных частях региона уже несколько часов идут сильные дожди.
В частности, вдоль побережья Северного моря ожидается продолжение сильных дождей, согласно текущему прогнозу метеорологов из Оффенбаха. Эта погодная ситуация распространяется на запад, вглубь Германии.
В четверг на юге Германии ожидаются значительные осадки. Сайт "Wetter.de" предсказывает фронтальный дождь, проходящий через Германию.
Также ожидаются сильные осадки в регионах, граничащих с Германией на юге, что может косвенно повлиять на границы страны, как отмечают эксперты "Wetter.de". Однако стоит отметить, что эта погодная ситуация сложно предсказать с точностью. Несомненно, линия снега опустится ниже 1500 метров в некоторых районах.
Также ожидаются сильные ветры в центральной части Германии, как сообщил Германский метеорологический сервис.
Ниже представлены карты, визуально отображающие текущую погодную ситуацию:
Карта живого дождя и прогноз осадков на 48 часов
Карта отображает живые данные о дожде.
Карта предупреждений о грозе на сегодня
Карта выше отображает предупреждения о грозе от DWD на сегодня. Это бивалентная погодная карта, где цвета красного цвета указывают на места с предупреждениями о грозе. Отсутствие цвета указывает на отсутствие предупреждений.
Карта предупреждений о грозе на завтра
Карта выше отображает предупреждения о грозе от DWD на завтра. Как и на предыдущей карте, это бивалентная погодная карта, где цвета красного цвета указывают на места с предупреждениями о грозе. Отсутствие цвета указывает на отсутствие предупреждений.
Используемые карты - смесь с сайта "wetter.de". Этот портал принадлежит RTL Germany и также связан с журналом "stern". Кроме того, в карты включены данные с сайта "Windy.com". Создатели rely на модель от "Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды" для своих визуальных эффектов и прогнозов.
Карта текущих предупреждений о наводнениях и уровней воды
Карта выше показывает районы, где ожидаются наводнения, и их текущие уровни воды. Области красного цвета указывают на серьезное предупреждение о наводнении, фиолетовый - на очень серьезное предупреждение о наводнении. Оранжевые области указывают на среднее предупреждение о наводнении, а желтые точки - на незначительное предупреждение о наводнении. Пунктирные участки указывают на предупреждения от местных властей. Зеленые районы указывают на отсутствие предупреждений, а белые области - на отсутствие предупреждений. Данные для Северного Рейна-Вестфалии в настоящее время недоступны. Данные поступают с межгосударственного портала наводнений и карта автоматически обновляется. Нажатие на одну из цветных точек предоставит дополнительную информацию и направит вас на портал наводнений соответствующей страны. Примечание по использованию: вы можете приблизить и отдалить карту и изменить карту раздела.
Раскрытие информации: портал "Wetter.de" принадлежит RTL Germany, как и журнал "stern".
Сильные дожди вдоль побережья Северного моря, как ожидается, продолжатся, согласно прогнозу метеорологов из Оффенбаха. Из-за приближающегося фронта дождей на юге Германии ожидаются значительные осадки в четверг.
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