Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПогодаНовости

Сильные наводнения проникли в нигерийский зоопарк, в результате чего змеи и крокодилы попали в близлежащие жилые районы.

Наводнение, вызванное прорывом переполненной дамбы на севере Нигерии, затопило зоопарк и выбросило на близлежащие жилые районы различных животных, таких как крокодилы и змеи, в то время как регион сталкивается с одним из самых сильных наводнений за десятилетия.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
На этом вид сверху видны затопленные дома в Ма.ymluguri, северном Нигерии, 10 сентября 2024 года.
На этом вид сверху видны затопленные дома в Ма.ymluguri, северном Нигерии, 10 сентября 2024 года.

Сильные наводнения проникли в нигерийский зоопарк, в результате чего змеи и крокодилы попали в близлежащие жилые районы.

В северо-восточном штате Борно, сильно пострадавшем от наводнений в регионе, сотрудники зоопарка, управляемого государством, сообщили во вторник, что более 80% дикой фауны там погибли из-за стремительно прибывающих вод. Животные зоопарка, в том числе опасные рептилии, также были унесены в ближайшие общины.

Видеозапись страуса, преодолевающего затопленную дорогу в столице штата, Маaidжури, стала вирусной в социальных сетях.

Манзо Эзекиyel, представитель НЭМА, агентства по управлению чрезвычайными ситуациями в Нигерии, сообщил CNN в среду, что предпринимаются попытки поймать сбежавших животных.

"Я верю, что менеджеры зоопарка усердно работают над тем, чтобы поймать как можно больше животных. Животные, свободно разгуливающие по окрестностям, представляют угрозу для публики", - сказал Эзекиyel.

Большие участки Маaidжури остаются затопленными после прорыва плотины Алау, примерно в 20 километрах (12 милях) к юго-востоку от города, в выходные дни. Наводнение затопило множество домов.

УВКБ ООН описало наводнение как самое сильное в Маaidжури за последние 30 лет.

Не сообщается о человеческих жертвах в результате этого инцидента, но более 200 человек погибли в других случаях, связанных с наводнением, в стране в последние недели.

УВКБ ООН оценило, что примерно 280 000 человек пострадали в Маaidжури, а около 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в городе.

Наводнения в Нигерии в последние недели привели к 229 смертельным случаям и перемещению более 386 000 человек, согласно последним данным, предоставленным CNN НЭМА. Северная Нигерия пострадала больше всего от наводнений.

Затапливаемый двор зоны разведения Санды Киарими Парк в Майдугури на 10 сентября 2024 года

По словам НЭМА, одна из плотин Борно обрушилась, что привело к увеличению водного потока и усугубило наводнение в окружающей местности.

Эзекиyel сказал CNN, что "наводнение очень интенсивное" и "превосходит наши ожидания".

"Мы не ожидали, что столько воды хлынет в город", - добавил он.

Нигерийское метеорологическое агентство (НИМЕТ) ранее предупреждало о риске внезапных наводнений в стране после сильных дождей.

В прошлом месяце Агентство гидрологических услуг Нигерии (НИГСА) также предупредило о повышении уровня воды в реке Нигер, одной из крупнейших рек Нигерии, и призвало к принятию мер предосторожности.

Анализы Межправительственной группы экспертов по изменению климата предсказывают, что экстремальные события, связанные с осадками, станут более частыми и интенсивными почти по всей Африке, в том числе в Нигерии, по мере того, как антропогенное изменение климата повышает глобальные температуры.

Текущее наводнение в штате Борно сильно влияет на погоду, делая ее непрерывно дождливой и вызывая стремительное течение воды. Несмотря на усилия менеджеров зоопарка, погодные условия затрудняют поимку сбежавших животных, которые представляют угрозу для общественности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ниже приводится карта, отображающая текущие погодные условия в Германии в режиме реального времени.
Погода

Сильные погодные явления: визуальные изображения, указывающие на районы, подверженные чрезмерным осадкам

Приход осени неотвратим и интенсивен, принося неукротимые дожди в множество районов Германии всю ночь напролет. Дождь продолжается, как видно из наших визуализаций.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Ожидаются сильные дожди в ближайшее время; некоторые метеорологи даже говорят о возможном...
Погода

Эксперт по метеорологии предупреждает о возможном ливневом дожде, подобном тому, что произошло в долине Ахр в 2021 году.

В течение предстоящей недели ожидаются значительные осадки в Германии и Восточной Европе, что, по прогнозам некоторых экспертов по погоде, приведет к экстремальным уровням паводковых вод. Однако другие метеорологи остаются сskeптическими.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
После недавнего похолодания метеорологи объявляют предупреждения о сильных осадках и потенциальном...
Погода

Эксперт по погоде предупреждает о возможном наводнении, напоминающем долину Ахр в 21 году.

Германия и части восточной Европы могут испытать серьёзные дожди на этой неделе. Некоторые метеорологи выражают опасения по поводу потенциального исторического наводнения, но другие относятся к этому с сомнением.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Буря Франсин обрушилась с особой яростью на воды Мексиканского залива во вторник утром
Погода

Приближаясь к побережью Мексиканского залива, тропическая буря Франсин усиливается к урагану.

Тропический шторм Франсин подходит к тому, чтобы обрести силу урагана, устремляясь к побережью Мексиканского залива, что вызвало эвакуации и укрепление защитных сооружений от наводнений в определенных округах Луизианы в преддверии ожидаемого столкновения со страной в среду.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
preтельно появилась Chapell Roan в образе, напоминающем эпоху Возрождения
Культура

"Макияжёр Чаппелл Роан объясняет нетрадиционную эстетику, стоящую за ее заявкой на премию" или "Понимание нетрадиционной привлекательности макияжа Чаппел Роан"

Кто из современных поп-артистов берет вдохновение для макияжа из 15 века? По крайней мере, один это делает.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно