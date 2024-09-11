Сильные наводнения проникли в нигерийский зоопарк, в результате чего змеи и крокодилы попали в близлежащие жилые районы.

В северо-восточном штате Борно, сильно пострадавшем от наводнений в регионе, сотрудники зоопарка, управляемого государством, сообщили во вторник, что более 80% дикой фауны там погибли из-за стремительно прибывающих вод. Животные зоопарка, в том числе опасные рептилии, также были унесены в ближайшие общины.

Видеозапись страуса, преодолевающего затопленную дорогу в столице штата, Маaidжури, стала вирусной в социальных сетях.

Манзо Эзекиyel, представитель НЭМА, агентства по управлению чрезвычайными ситуациями в Нигерии, сообщил CNN в среду, что предпринимаются попытки поймать сбежавших животных.

"Я верю, что менеджеры зоопарка усердно работают над тем, чтобы поймать как можно больше животных. Животные, свободно разгуливающие по окрестностям, представляют угрозу для публики", - сказал Эзекиyel.

Большие участки Маaidжури остаются затопленными после прорыва плотины Алау, примерно в 20 километрах (12 милях) к юго-востоку от города, в выходные дни. Наводнение затопило множество домов.

УВКБ ООН описало наводнение как самое сильное в Маaidжури за последние 30 лет.

Не сообщается о человеческих жертвах в результате этого инцидента, но более 200 человек погибли в других случаях, связанных с наводнением, в стране в последние недели.

УВКБ ООН оценило, что примерно 280 000 человек пострадали в Маaidжури, а около 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в городе.

Наводнения в Нигерии в последние недели привели к 229 смертельным случаям и перемещению более 386 000 человек, согласно последним данным, предоставленным CNN НЭМА. Северная Нигерия пострадала больше всего от наводнений.

По словам НЭМА, одна из плотин Борно обрушилась, что привело к увеличению водного потока и усугубило наводнение в окружающей местности.

Эзекиyel сказал CNN, что "наводнение очень интенсивное" и "превосходит наши ожидания".

"Мы не ожидали, что столько воды хлынет в город", - добавил он.

Нигерийское метеорологическое агентство (НИМЕТ) ранее предупреждало о риске внезапных наводнений в стране после сильных дождей.

В прошлом месяце Агентство гидрологических услуг Нигерии (НИГСА) также предупредило о повышении уровня воды в реке Нигер, одной из крупнейших рек Нигерии, и призвало к принятию мер предосторожности.

Анализы Межправительственной группы экспертов по изменению климата предсказывают, что экстремальные события, связанные с осадками, станут более частыми и интенсивными почти по всей Африке, в том числе в Нигерии, по мере того, как антропогенное изменение климата повышает глобальные температуры.

Текущее наводнение в штате Борно сильно влияет на погоду, делая ее непрерывно дождливой и вызывая стремительное течение воды. Несмотря на усилия менеджеров зоопарка, погодные условия затрудняют поимку сбежавших животных, которые представляют угрозу для общественности.

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