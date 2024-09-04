- Сильные ливни приводят к сильным наводнениям и обрушенным деревьям

Ливневые дожди и штормовые ливни обрушились на части Нижней Саксонии и Бремена. В Бремене, различные метро-туннели и автобусные туннели стали недоступными, согласно сообщениям от Бременского трамвайного предприятия. В Ольденбурге дороги были затоплены, а местное пожарное управление справилось с более чем 50 чрезвычайными ситуациями в регионе. Деревья были вырваны с корнем, большие ветки сломались, и были наводнения на дорогах, подвалах и тротуарах, согласно сообщениям от Kreisfeuerwehr Oldenburg.

Причиной была неожиданно сильная буря, которая прокатилась по северному округу днем, как сообщается в сообщении пожарного управления. Падающее дерево заблокировало шоссе на А29. Погибших нет. Из-за видимости, снизившейся до 5 метров, движение на шоссе было временно остановлено. В Худе (Ольденбургский округ) водителю грузовика потребовалась помощь после того, как на него упало дерево.

Пожарное управление в Ольденбурге продолжало свою работу несмотря на трудности, справляясь с более чем 50 чрезвычайными ситуациями во время шторма. Несмотря на многочисленные препятствия, вызванные штормом, в том числе упавшие деревья и наводнения, местное пожарное управление оставалось бдительным в своих пожарных действиях.

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