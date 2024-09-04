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Сильные ливни и грозные грозы обрушились на юго-западный регион.

Предсказывается суровая погода в Баден-Вюртемберге: ожидаются грозы, сильные ливни и сильные порывы ветра. Тем не менее, немецкий метеослужба предсказывает периоды покоя.

 and  Michael Bootcampf
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Прогнозируются грозы в юго-западном регионе.
Прогнозируются грозы в юго-западном регионе.

- Сильные ливни и грозные грозы обрушились на юго-западный регион.

В Баден-Вюртемберге сохраняется вероятность сильных, изолированных гроз с обильными осадками. Сначала они ожидаются в западной части, затем распространятся по всей стране. Немецкий метеорологический сервис также прогнозирует возможность периодических свежих или сильных порывов ветра, достигающих скорости 60 км/ч, и град. В Шварцвальде температура достигнет 20 градусов, а вдоль Таубера - 26 градусов.

В ночь на четверг температура упадет до 18-13 градусов, с меньшим количеством осадков и солнцем до полудня. Затем метеослужба предсказывает разбросанные дожди и грозы, локальные ливни и порывы ветра. Температура будет колебаться от 19 до 29 градусов.

В пятницу вечером ожидаются повторные дожди, температура будет колебаться от 17 до 12 градусов. Днем метеослужба прогнозирует увеличение облачности, с периодическими интенсивными грозами и локальными дождями. Температура будет колебаться от 20 до 28 градусов.

К субботе вечером прогнозируются в основном сухие условия с температурой от 17 до 10 градусов. Днем метеорологи предсказывают обильное солнце. Самые высокие температуры будут 24 в горах и до 29 градусов вдоль Верхнего Рейна.

Несмотря на в основном солнечную погоду в четверг, позже в течение дня ожидаются разбросанные дожди и грозы с порывистым ветром. Погода в Баден-Вюртемберге в течение недели остается непредсказуемой, с возможностью дополнительных сильных гроз и обильных осадков.

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