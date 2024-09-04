- Сильные грозы и ливни в Гессоне

Середине недели, как ожидается, Гессен будет испытывать влажную и неловкую погоду, согласно прогнозу немецкой метеорологической службы (DWD) из Оффенбаха. DWD предсказывает дожди и грозы, которые пройдут по региону в среду. Ожидаются значительные осадки и сильные ветры, в основном в юго-западном направлении, утром. К вечеру плохая погода должна переместиться на северо-восток. Днем температура будет колебаться от 19 до 27 градусов Цельсия, а ночью - от 15 до 18 градусов.

В четверг возможны кратковременные дожди или грозы. Температура достигнет от 25 до 31 градуса. Ночь останется в основном сухой, с температурами от 13 до 17 градусов. К выходным погода должна значительно улучшиться.

Влажная погода, предсказанная для Гессена в середине недели, включает частые дожди и грозы, что приводит к значительным осадкам. В четверг, несмотря на возможность кратковременных дождей или гроз, ночь останется относительно сухой.

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