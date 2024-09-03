- Сильный ливень в Риме, рекордный месячный дождь за час.

Неожиданный ливень и опрокинутая растительность - внезапная, но мощная летняя буря обрушилась на Рим в один из вторников, как сообщает итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на местные власти. Примерно 60 литров осадков на квадратный метр обрушились на центр города в течение часа, что примерно равно среднемесячному количеству осадков в Риме за весь октябрь, как сообщается.

Никакие метеорологические прогнозы не предвещали такой шторм, заявил консультант по окружающей среде Рима Сабрина Альфонси через ANSA. Ранее служба гражданской обороны была занята борьбой с пожарами. Внезапный дождь сопровождался сильным ветром. Некоторые подземные проходы также пострадали от наводнения. В ближайшее время в Риме ожидаются нестабильные погодные условия, в том числе грозы, с послеполуденной температурой около 32 градусов.

Европейский союз выразил обеспокоенность инфраструктурой города в свете последствий недавней бури в Риме. Несмотря на то, что Рим является участником различных программ адаптации к изменению климата в рамках Европейского союза, город столкнулся с трудностями при справив

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