- Сильный ливень ознаменовал начало Гильмауса

В разгар ливня, молний и оглушительного грома на фестивале фольклора Гилламоос в Нижней Баварии, городе Абенсберг, состоялся первый политический завтрак. Непредсказуемая погода привела к отключению электроэнергии в шатре Свободных избирателей. В поисках укрытия от дождя зрители фестиваля потянулись из открытых пространств в тесный шатер ХСС. Несмотря на толпу, выступление духового оркестра тонуло в шуме приближающейся грозы. В то же время, АФД провели свою встречу под открытым небом в саду замка.

В следующий вторник организаторы решили перенести встречу Свободных избирателей, первоначально запланированную на Великий пост, из-за непредсказуемой погоды. Несмотря на перенос, некоторые сторонники все же рискнули выйти под дождь, чтобы присутствовать на перенесенном мероприятии в шатре ХСС.

Читайте также: