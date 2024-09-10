Сильный ливень идет, но в каком месте?

ntv.de: Кажется, лето подходит к концу - есть ли еще шансы?

Бьорн Александр: По крайней мере, не раньше выходных. Вместо этого мы имеем дело с необычными экстремальными погодными условиями.

Что происходит?

С одной стороны, над Альпами зарождается сильный зимний шторм выше 1500 метров. С другой стороны, значительные осадки и риск наводнений для Германии.

Почему такой внезапный сдвиг погоды?

В прошлую пятницу температура превышала 30 градусов, но начало недели принесло резкое похолодание из-за холодного фронта от циклона "Йонка". Теперь другой холодный фронт от циклона под номером 2, "Зилан", приближается: принося сильные ветры на Британские острова и вызывая столкновения с Альпами в среду и четверг ночью. При этом другой циклон образуется над Генуей и Северной Италией, смешивая холодный воздух с севера с теплым и влажным воздухом из перегретого Средиземноморья.

Какие риски связаны?

Основной фокус - на осадках, в твердом виде как снег выше 1500 метров. Даже в более высоких долинах до 1200-1300 метров могут выпасть осадки при подходящих температурах. Так что будьте осторожны, альпинисты и лыжники! Это может быть опасно. Кроме того, в слоях выше 1500-2000 метров ожидаются существенные новые снеговые накопления.

Сколько снега ожидается?

В зонах затишья Альп может выпасть от 50 до 100 сантиметров - некоторые модели даже прогнозируют намного больше. Более 2 метров не исключено. Добавьте живые или штормовые ветры, снежные заносы и повышенный риск лавин, и мы можем ожидать зимние дорожные условия на более высоких дорогах и перевалах.

Какие осадки должны быть готовы к нижним районам?

Местоположение и интенсивность все еще широко варьируются в оценках погодных компьютеров. Однако факт в том, что циклон с севера Италии переместится над Альпами на северо-восток. Так называемая ситуация "Vb", характеризующаяся крайне сильным дождем и трудно предсказуемая. В последних расчетах, например, юг и юго-восток Германии могли бы быть серьезно затронуты уже в пятницу. С более чем 200 литров на квадратный метр возникнут значительные риски наводнений и переполнений, даже катастрофические.

Каков текущий прогноз для Германии?

До понедельника утром возможно от 60 до 250 литров на квадратный метр, в зависимости от модели. Берхтесгаденская земля, Баварский лес и Восточная Саксония, скорее всего, будут наиболее затронуты. Это все еще будет критической или опасной ситуацией в худшем случае. Но большинство погодных моделей больше не указывают на самую сильную осадки в нашем регионе.

Где будет наибольший ущерб?

Ответ на этот вопрос все еще неясен и зависит от будущих развитий погодной ситуации.

Текущие оценки предполагают, что наибольший ущерб будет нанесен Австрии, Чехии и Польше. В крайних сценариях модели предсказывают от 300 до 400 литров на квадратный метр. Если это произойдет, то Эльба также будет затронута через переполнение из Чехии.

Что касается количества осадков: как эти цифры сравниваются?

В Берлине обычно выпадает около 600-650 литров на квадратный метр в год, в Кёльне - около 800 литров. Во время наводнения в долине Аар в июле 2021 года локальные показатели варьировались от 100 до 200 литров на квадратный метр. Самые высокие суточные осадки были зарегистрированы в Зиннвальде-Георгенфельде в Саксонии во время ситуации "Vb" 12 августа 2002 года - 312 литров на квадратный метр. Это служит напоминанием о потенциале этих погодных условий и о разрушительных последствиях, которые они могут иметь.

Несмотря на недавнюю жаркую погоду, Бьорн Александр предсказывает, что мы еще не вышли из леса для лета, так как мы сейчас имеем дело с необычными экстремальными погодными условиями. На следующей неделе нас ждет сильный зимний шторм в Альпах, сопровождаемый существенными осадками и риском наводнений для Германии.

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