Сильный лесный пожар в Калифорнии напоминал взрыв с воздушной точки зрения <unk> вот текущая ситуация.
В понедельник над пламенным пожаром взорвались пирокластические облака, более известные как "огненные облака", совпав с моментом, когда высокоразрешающий метеорологический спутник следил за Землей с высоты нескольких сотен миль.
Эти пирокластические облака появляются над интенсивными источниками тепла, такими как лесные пожары или извержения вулканов. Воздух над источником тепла быстро и хаотично поднимается, вызывая охлаждение и конденсацию влаги в воздухе, что образует облака.
Однако пирокластические облака обычно поглощают значительное количество дыма и пепла от огней, которые их создают, делая их гораздо темнее, чем обычные белые и пушистые облака.
Именно это и зафиксировал спутник Landsat-8, совместный проект по сбору данных между НАСА и Геологической службой США, в понедельник.
Громадные пирокластические облака поднялись над пожаром Линии, выбросив большие количества дыма и пепла высоко в атмосферу. Спутниковые снимки показали эти облака больше похожими на грязную цветную капусту или использованные ватные шарики, чем на пушистые белые кучевые облака, расположенные к востоку от пожара.
Облака были окружены дымом с легким коричневым или бежевым оттенком на спутниковом снимке.
Позже в тот же день пирокластические облака пожара Линии превратились в пирокумulónimbus-облака, генерируя молнии и дождь, как сообщает НАСА.
Хотя дождь, вызванный такой бурей, может способствовать борьбе с пожарами, мощные ветры грозы и дальнейшие удары молнии в более сухих районах несут риск начала новых пожаров.
Прогноз погоды на вторник предусматривает смесь дождя и дыма из-за превращения пирокластических облаков в пирокумulónimbus-облака, как наблюдалось НАСА. Эти облака обычно поглощают пепел и дым, делая погодные условия довольно неблагоприятными.
По мере того, как пожар Линии продолжает генерировать интенсивное тепло, пирокластические облака над ним продолжают темнеть, существенно влияя на местную погоду.
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