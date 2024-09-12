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СпортНовостиФК "Шальке" 04

Сильное столкновение вызвало тревогу на Шалке 04.

 and  Yaroslav Smith
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Сильное столкновение вызвало тревогу на Шалке 04.

Еще раз исторический клуб ФК «Шальке 04» находится на грани увольнения своего главного тренера. Карлу Герарту приходится иметь дело с конфликтом с директором по трансферам Беном Мангой. Напряжение нарастает, а встреча для разрешения ситуации еще не состоялась - из-за отпуска Манги.

Начало сезона только шесть игр, и традиционный клуб ФК «Шальке 04» вернулся к старому привычному делу: кресло тренера снова шатается. Герарту, возглавляющему команду уже одиннадцать месяцев, приходится бороться с двумя проблемами. Бельгийский тренер готовится к очередной борьбе за выживание, набрав всего четыре очка в четырех матчах второго дивизиона. Кроме того, Манга открыто критиковал его.

"Давление в «Шальке» не ново для меня", - сказал Герартс перед матчем в пятницу (18:30 на Sky и в прямом эфире на ntv.de) против «Карлсруэ», который имеет особое значение и может стать драматическим для него. Его путь в «Шальке» начался с поражения 0:3 от КСК. "Я видел вещи, которые меня поразили", - вспоминает он.

Герарту нужны очки как можно скорее

Если в пятницу на «Вайлдпарк» произойдет подобная ситуация, это также может стать 32-м и последним официальным матчем Герарта в качестве тренера. И «Шальке» может сделать свою 33-ю смену тренера с начала тысячелетия. "Если позиция тренера находится под вопросом, я не могу это остановить", - сказал Герартс. "Когда дела идут плохо, много разговоров, но единственное лекарство - три очка". Это лекарство было назначено всего одиннадцать раз под его руководством, и только один раз в текущем сезоне.

То, что критика исходит изнутри и публично, не облегчает ситуацию. Скаут Манга, нанятый в мае вместе со своей командой на должность директора по трансферам и скаутингу, уже полностью обновил состав «Шальке», подписав пятнадцать новых игроков. Амбиция Манги - находить молодых талантливых игроков по доступной цене, развивать их в «Шальке» и затем продавать с прибылью - как он успешно сделал с бесплатным трансфером и последующей продажей за €95 миллионов чемпиона мира Рандала Коло Муани из «Эйнтрахта Франкфурт».

Новичков делают темой спора

Этот план получил одобрение руководства клуба, которое хочет влить деньги в традиционный клуб, испытывающий трудности, и стремится к третьему месту в таблице, добиваясь повышения не позднее 2026 года. Однако Герартс до сих пор показал ограниченное или нулевое доверие к открытиям Манги, таким как молодые защитники Фелипе Санчес (Аргентина) и Мартин Васински (Бельгия, оба 20 лет). Директор по трансферам публично выразил недовольство, сваливая вину за плохое начало сезона на Герарта: "У него есть альтернативы, он может поиграть". Герартс ответил: "Я отдаю все, что могу, за «Шальке», и не играю в политику".

Разговор для разрешения ситуации еще не состоялся, так как Манга находится в отпуске. Вместо этого CEO Маттиас Тилльманн и спортивный директор Марк Вильмотс поговорили с Герартом в начале недели. "Мы поговорили об этом шаге", - сказал Герартс, although the specifics "остаются конфиденциальными". Его соотечественник Вильмотс пока продолжает его поддерживать. Но что произойдет в случае поражения на «Вайлдпарк»?

Несмотря на то, что сезон только начался, историческая борьба ФК «Шальке 04» продолжается, и главный тренер Карлу Герартс снова стал мишенью критики. На этот раз это директор по трансферам Бен Манга, который публично раскритиковал использование Герартом новых игроков. Напряжение между ними может усилиться, если Герарту не удастся одержать победу над «Карлсруэ».

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