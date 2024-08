- Сильное столкновение на трассе А2 - женщина получила тяжелые травмы

На автостраде A2, между развязками Гюттерсло и Рхеда-Виденбрюк, в субботу вечером произошло тяжёлое ДТП.

Сила удара отправила второе авто, за рулём которого находилась 45-летняя женщина, с дороги и перевернула его в поле с кукурузой. Женщина получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу в Гюттерсло. 28-летний водитель отделался лёгкими травмами.

После этого происшествия четыре других автомобиля нечаянно проехали по обломкам с места первоначального ДТП, ещё лежавшим на дороге. Три из них получили лёгкие повреждения, а четвёртый — тяжёлые.

На место происшествия была направлена специальная команда из органов правопорядка для расследования инцидента. Оба автомобиля, участвовавшие в ДТП, были изъяты в качестве вещественных доказательств. В настоящее время полоса движения в направлении Дортмунда остаётся заблокированной.

Автомобиль 45-летней женщины, участвовавший в дорожно-транспортном происшествии, к сожалению, перевернулся. Обломки от ДТП вызвали проблемы для других водителей, что привело к трём лёгким столкновениям.

Авторитеты, в том числе специальная команда, сейчас тщательно расследуют дорожно-транспортное происшествие, чтобы установить точную причину столкновения.

