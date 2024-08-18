Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДТП

Сильное столкновение на трассе А2 - женщина получила тяжелые травмы

Водитель теряет управление автомобилем, что приводит к столкновению с другим транспортным средством. Водитель получает серьезные травмы. После этого происходит четыре дополнительных инцидента, приводящие к повреждению имущества.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
В ДТП на шоссе А2 женщина получила серьезные травмы между съездами Гюттерслох и Р...
В ДТП на шоссе А2 женщина получила серьезные травмы между съездами Гюттерслох и Р healing-Wiedenbrueck

- Сильное столкновение на трассе А2 - женщина получила тяжелые травмы

На автостраде A2, между развязками Гюттерсло и Рхеда-Виденбрюк, в субботу вечером произошло тяжёлое ДТП. Preliminary police reports suggest a 28-year-old male driver lost control of his vehicle, probably due to a burst tire. His car crashed into another car heading in the same direction.

Сила удара отправила второе авто, за рулём которого находилась 45-летняя женщина, с дороги и перевернула его в поле с кукурузой. Женщина получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу в Гюттерсло. 28-летний водитель отделался лёгкими травмами.

После этого происшествия четыре других автомобиля нечаянно проехали по обломкам с места первоначального ДТП, ещё лежавшим на дороге. Три из них получили лёгкие повреждения, а четвёртый — тяжёлые.

На место происшествия была派遣 специальная команда из органов правопорядка для расследования инцидента. Оба автомобиля, участвовавшие в ДТП, были изъяты в качестве вещественных доказательств. В настоящее время полоса движения в направлении Дортмунда остаётся заблокированной.

Автомобиль 45-летней женщины, участвовавший в дорожно-транспортном происшествии, к сожалению, перевернулся. Обломки от ДТП вызвали проблемы для других водителей, что привело к трём лёгким столкновениям.

Авторитеты, в том числе специальная команда, сейчас тщательно расследуют дорожно-транспортное происшествие, чтобы установить точную причину столкновения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно