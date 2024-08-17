- Сильное пожаротушение в сарае вызвало масштабные разрушения в районе Келхайм.

Пожар на складе в Кельхайме привел к значительным финансовым потерям. Склад, на котором хранилась сельскохозяйственная техника и оборудование для деревообработки, серьезно пострадал, как сообщают местные власти. К счастью, никто не пострадал.

Житель, живущий поблизости, заметил дым и огонь возле амбара в районе Хернвальтхана, в Хаузен, и позвонил в службу спасения. Пожарная служба успешно предотвратила распространение пожара на близлежащее жилое здание. К сожалению, сам склад был полностью разрушен.

Ущерб оценивается в десятки тысяч до сотен тысяч евро. Причина пожара все еще расследуется.

Пожарная служба боролась с пожаром в районе Кельхайма, в частности, в районе Хернвальтхана, в Хаузен. Несмотря на их усилия, склад района Кельхайма получил значительный ущерб.

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