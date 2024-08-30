Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

Сильное погодные явления в северной части Гессен наносят значительные финансовые потери

В проливном ветре пожарная бригада часто выезжала на ausges Cuenca. Город Reinhardshagen пострадал очень сильно, убытки составили миллионы.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Управление пожарной службы сообщило примерно о 170 случаях вызова в Рейнхардсхэген.
Управление пожарной службы сообщило примерно о 170 случаях вызова в Рейнхардсхэген.

- Сильное погодные явления в северной части Гессен наносят значительные финансовые потери

Массовый метеошабаш привел к значительным финансовым потерям, оцениваемым в миллионы евро, в регионе Кассель. В пятницу вечером в районе Райнхардсхаген произошло около 170 чрезвычайных ситуаций, как сообщил представитель добровольной пожарной охраны Райнхардсхагена в субботу утром.

При этих инцидентах подвалы домов были затоплены, а деревья падали на дома, автомобили или дороги. Некоторые дороги также были затоплены. К счастью, не было зафиксировано никаких травм, как подтвердил представитель.

Между тем, команда экстренного реагирования также была активно задействована в Трендельбурге, как сообщил представитель полиции Северной Гессен. Травм там тоже не было зарегистрировано.

Команда экстренного реагирования была развернута для управления различными ситуациями за пределами Райнхардсхагена, так как другие общины также столкнулись с трудностями. Пострадавшие районы обратились за помощью к этой другой команде, известной как 'команда общинной помощи'.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Началось в пятницу утром, перемещение в Афганистан из аэропорта Лейпциг/Галле.
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, прибывших из юго-западного региона, должны быть выдворены на самолете.

С июля 2021 года жители Афганистана, проживающие в Баден-Вюртемберге, избегали возвращения на родину из-за захвата власти талибами. Однако ситуация изменилась.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Стадион «Штайгервальд» в Эрфурте в настоящее время ищет спонсора формы в рамках лото, проводимого...
Федеральные земли Германии

Эрфурт ищет спонсора футболок через розыгрыш.

Ищет спонсора для футболки, Rot-Weiß Erfurt прибегает к необычному способу. Команда предлагает билеты взамен. Но эти билеты не очень доступны по цене.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Нерациональные лезвия не должны выставляться на показах на общественном транспорте в Гамбурге, как...
Федеральные земли Германии

Чеченский гражданин выступает за запрет ножей в автобусах и поездах.

Мэр Гамбурга Тщенцеscher в целом выступает за исключение опасных лезвий из общественного транспорта. После инцидента в Золингене он выступает за ужесточение запрета на оружие.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
День государства Северной Вьетнамской области почтит жертв Солингена через момент торжественного размышления.
Федеральные земли Германии

День государства Северной Вьетнамской области почтит жертв Солингена через момент торжественного размышления.

Прошла неделя, и трагический ножевой инцидент в Солингене по-прежнему вызывает эмоции. В ландтаге Дюссельдорфа проводится внеочередное заседание. Также Солинген почтит погибших.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Началось в пятницу утром, перемещение в Афганистан из аэропорта Лейпциг/Галле.
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, прибывших из юго-западного региона, должны быть выдворены на самолете.

С июля 2021 года жители Афганистана, проживающие в Баден-Вюртемберге, избегали возвращения на родину из-за захвата власти талибами. Однако ситуация изменилась.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Стадион «Штайгервальд» в Эрфурте в настоящее время ищет спонсора формы в рамках лото, проводимого...
Федеральные земли Германии

Эрфурт ищет спонсора футболок через розыгрыш.

Ищет спонсора для футболки, Rot-Weiß Erfurt прибегает к необычному способу. Команда предлагает билеты взамен. Но эти билеты не очень доступны по цене.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Нерациональные лезвия не должны выставляться на показах на общественном транспорте в Гамбурге, как...
Федеральные земли Германии

Чеченский гражданин выступает за запрет ножей в автобусах и поездах.

Мэр Гамбурга Тщенцеscher в целом выступает за исключение опасных лезвий из общественного транспорта. После инцидента в Золингене он выступает за ужесточение запрета на оружие.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно