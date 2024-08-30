- Сильное погодные явления в северной части Гессен наносят значительные финансовые потери

Массовый метеошабаш привел к значительным финансовым потерям, оцениваемым в миллионы евро, в регионе Кассель. В пятницу вечером в районе Райнхардсхаген произошло около 170 чрезвычайных ситуаций, как сообщил представитель добровольной пожарной охраны Райнхардсхагена в субботу утром.

При этих инцидентах подвалы домов были затоплены, а деревья падали на дома, автомобили или дороги. Некоторые дороги также были затоплены. К счастью, не было зафиксировано никаких травм, как подтвердил представитель.

Между тем, команда экстренного реагирования также была активно задействована в Трендельбурге, как сообщил представитель полиции Северной Гессен. Травм там тоже не было зарегистрировано.

Команда экстренного реагирования была развернута для управления различными ситуациями за пределами Райнхардсхагена, так как другие общины также столкнулись с трудностями. Пострадавшие районы обратились за помощью к этой другой команде, известной как 'команда общинной помощи'.

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