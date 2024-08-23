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Сильно омраченный бруклинским аналогом немецкого "сестринского акта"

Неопытный человек баллотируется против семьи Сабалли

 and  Max Becker
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Сильно омраченный бруклинским аналогом немецкого "сестринского акта"

В разгаре всего этого, свежее лицо Леони Файбих, вооруженная камерой, сверкнула победной улыбкой. "Какая напряженная игра!" - объявила немецкая звезда американской суперкоманды Нью-Йорк Либерти в лиге ВНБА. "Но мы справились, так что давайте за больше побед!"

В Барклайс-центре в Бруклине Нью-Йорк Либерти продолжила свою победную серию, одержав восьмую подряд победу над Даллас Уингз со счетом 79-71. И кто же может взять на себя значительную часть этой победы? Никто иной, как сама Леони Файбих. Ее рекордные 16 очков и 7 подборов принесли ей почетный титул Игрока матча.

24-летняя немецкая сенсация, занявшая седьмое место со своей национальной командой на Олимпиаде в Париже, быстро стала известной в Нью-Йорке. В свой дебютный сезон Файбих сыграла в 10 из 28 игр, закрепив за собой позицию постоянного игрока. Теперь, с фокусом на чемпионате, небо - предел для этой восходящей звезды. С впечатляющим рекордом 25-4 Нью-Йорк Либерти остается единственной командой, завоевавшей место в плей-офф заблаговременно. С прошлогодним вторым местом позади, еще один шанс на славу ждет, и Файбих не может дождаться, чтобы оставить свой след.

Хотя все глаза были на сестер Сабалли - Нияру (Нью-Йорк/0 очков) и Сату (Даллас/10), которые встретились во второй раз всего за три дня, именно Файбих украла шоу в четверг (по местному времени). Несмотря на то, что она держалась за ребра после того, как покинула предыдущую игру против Уингз из-за травмы, стойкая Файбих вернулась в лучшую форму.

"Мы знали, что нам нужно играть с интенсивностью и хладнокровием против них", - сказала Файбих, дважды становившаяся MVP в испанской лиге. С впечатляющим послужным списком Файбих была выбрана командой Лос-Анджелес Спаркс еще в 2020 году, а затем ее права были переданы Чикаго Скай и, в конечном итоге, Нью-Йорку. Несомненно, Нью-Йорк получил выгоду от этой сделки.

Отличная игра Леони Файбих в ВНБА, с 16 очками и 7 подборами, была решающей в спортивной победе Нью-Йорк Либерти над Даллас Уингз. С впечатляющим рекордом 25-4 команда остается сосредоточенной на достижении большего успеха в предстоящем чемпионате.

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