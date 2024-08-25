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ПанорамаНовостиУраган

Сильная жара, иногда и вспышки электричества.

Еженедельный обзор погоды вкратце

 and  Viktoria Klein
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На юге Германии ожидаются грозы в начале и конце недели.
На юге Германии ожидаются грозы в начале и конце недели.

Сильная жара, иногда и вспышки электричества.

Август завершает свой путь на погодном американских горках. Неделя начинается с приемлемых температур, но мы можем ожидать тепла к середине недели, что позволит насладиться солнцем в 27 градусов после возможного дождя к выходным.

В субботу, предыдущий день, был одним из самых жарких дней года, достигнув пика в 35,7 градусов, не дотянув до 36,5 градусов, зафиксированных в Бад-Нойенар-Арвайлере 13 августа 2024 года. Несмотря на это, частные станции не сообщили о новых рекордах, зафиксировав 36,7 градусов в Вейле ам Рейне и Лёррахе, в отличие от прошлых рекордов 37,0 градусов в Лёррахе и Зюльпихе 13 августа.

Штормовой фронт, ответственный за порывы ветра, достигавшие силы урагана на Спикерооге (128 км/ч), и проливные дожди (в среднем 20-30 литров на квадратный метр в течение нескольких часов) в западных и северо-западных регионах прошлой ночью и вечером ослаб и сместился к южным и восточным частям страны, устранив остатки летней жары.

В результате, мы начали новую неделю с прохлады, с температурами от 18 до 26 градусов. Под влиянием высокого давления Пиет климат снова быстро нагреется. К вторнику мы снова приблизимся к 30 градусам. В среду и четверг будет очень жарко, с температурами между 30 и 35 градусами, за исключением ослабления высокого давления Пиет и последующих гроз, которые принесут некоторое облегчение. Лето будет продолжать колебаться до своего завершения, и остается увидеть, принесет ли метеорологическая осень, начинающаяся 1 сентября, более стабильную погоду. Ниже приведены подробности:

Понедельник: Неделя начинается с прохладного тона

После относительно прохладной ночи, когда температура в некоторых регионах опускалась до однозначных чисел, можно ожидать много солнца в различных частях страны, с эпизодическими дождями на Северном море. Более облачно предсказывается к югу от Дуная, с дождями, особенно во второй половине дня, и грозовыми дождями в Альпах. Максимальные температуры будут колебаться между 18 и 24 градусами, а в некоторых местах даже достигнут 27 градусов на солнце.

Вторник: Возвращение летней погоды

Ожидайте много солнца, за исключением некоторых высокогорных облаков в Баварии, которые могут вызывать периодические помехи. Будет значительно теплее, с температурами от 25 до 29 градусов, и около 23 градусов на побережье.

Среда: Температуры часто превышают 30 градусов

В середине недели будет много солнца и температуры от 27 до 32 градусов, а на побережье температура достигнет 25 градусов.

Четверг: Самый жаркий день недели

Ожидайте частые солнечные лучи и сильную жару, с температурами от 30 до 35 градусов, включая 26 градусов на Северном море. Однако вероятность гроз будет расти с запада в течение дня.

Пятница: Неопределенная и менее жаркая

Ожидайте смесь солнца и облаков, с возможностью локальных дождей или гроз. Однако интенсивность остается неопределенной. Температуры упадут до 20-25 градусов на северо-западе и 25-около 30 градусов на юго-востоке.

Выходные: Больше солнца и приятная тепла

Точный погодный паттерн все еще неясен, но кажется вероятным, что будут интервалы солнца, с изолированными грозами возможными в Альпах и в Рудных горах в субботу. Воскресенье будет в основном солнечным. Максимальные температуры будут колебаться от 20 градусов на Северном море до 27 градусов на Верхнем Рейне, гарантируя, что не будет слишком жарко или слишком холодно.

Метеорологическое бюро выпустило предупреждение о погоде для некоторых регионов страны, предсказывая, что остатки урагана могут достичь суши к выходным, принося сильные ветры и дожди. Несмотря на приближающийся ураган, температура, как ожидается, останется высокой в среду, достигнув до 35 градусов в некоторых районах.

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