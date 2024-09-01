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ПанорамаНовостиЭкстремальные погодные условия

Сильная жара и грозы знаменуют начало осеннего периода.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Проходит летний переход с температурами, характерными для пикового летнего периода.
Проходит летний переход с температурами, характерными для пикового летнего периода.

Сильная жара и грозы знаменуют начало осеннего периода.

Несмотря на то, что метеорологически осень уже началась в Германии, страну ждет еще одна неделя обжигающей летней жары с возможными тропическими ночами впереди. Однако, угроза сильных погодных условий также возрастает в некоторых районах.

Август стал пятым по теплоте на записи, что привело к увеличению температуры более чем на 2 градуса, и лето медленно подходит к концу. Метеорологически мы уже осенью. К сожалению, погода не сотрудничает и обещает неделю летней погоды.

По крайней мере, до среды прогнозы обещают температуры до 30 градусов Цельсия и выше. После этого температуры, возможно, начнут падать - хотя модели погоды не согласны друг с другом, особенно на юге и востоке, где жара может продлиться дольше.

Не только высокие температуры сохраняются, но и уровень влажности, по прогнозам, увеличится с юго-запада. Это увеличение влажности связано с низким давлением, названным "Ксанией", которое движется к нам из Франции. В то же время высокое давление, названное "Квентином", в северной части и над Скандинавией обеспечит более сухой воздух. Такая противоречивая погодная ситуация может потенциально поставить нас в критическое и опасное положение в некоторых районах.

На фоне растущего теплового стресса, который приведет к температурам до 35 градусов Цельсия и тропическим ночам с минимальными температурами выше 20 градусов Цельсия, вероятность гроз также значительно возрастает. Несмотря на неясные подробности и распределение, мы должны готовиться к сильным грозовым фронтам с возможностью сильного дождя, града и сильного ветра, достигающего ураганной силы. Местные наводнения также возможны, так как осадки могут превысить или соответствовать 30 литрам на квадратный метр в течение короткого периода. Вот подробности.

Ночь до понедельника: Первая молния, затем тишина

Локальные грозы, вызванные жарой и теплом, стихнут ночью. Это может привести к образованию густых туманных полей, особенно на юге. В metropolitan areas along the Rhine and Ruhr temperatures will remain warm around 20 degrees Celsius, the rest of the day will be dry and clear with temperatures ranging from 16 to 11 degrees.

Понедельник: Вероятность грозы и увеличение влажности

Низкое давление "Ксания" движется с Британских островов во Францию, влияя на нашу погоду. Это приведет к смене ветра на южный, что еще больше усилит жар и влажность. На юге и западе ожидаются сильные грозы с сильным дождем, градом и ураганным ветром в течение дня. Остальная часть страны останется относительно спокойной. Кроме того, на севере и в высокогорных районах температура будет колебаться от 22 до 27 градусов, а в остальной части страны будет очень влажно с температурами от 28 до 31 градуса.

Вторник и среда: Жара и молния

На северо-востоке и востоке ситуация, похоже, остается относительно спокойной. Большинство моделей погоды прогнозируют локальные грозы в остальной части страны, с риском сильной погоды и наводнений в некоторых районах. Соответственно, температура также будет варьироваться: на востоке будет становиться все жарче, но влажность воздуха будет самой низкой при 30 до чуть ниже 35 градусов. В остальной части страны температура часто будет достигать влажных 20 до 30 градусов.

С четверга: Разделение сохраняется, температуры постепенно становятся более комфортными

Мы сталкиваемся с некоторыми неопределенностями, приближаясь к выходным. Вероятно, это будет менее интенсивным, с температурами от 22 до 30 градусов Цельсия. Сильная погода, похоже, ослабевает, но грозы, особенно на юго-западе, все еще возможны. К востоку от Эльбы ожидается солнечная и сухая погода, с увеличенным риском лесных пожаров. К среде некоторые районы могут достичь самого высокого уровня опасности 5.

Несмотря на высокие температуры и влажность, усугубленные низким давлением "Ксания" и возможными тропическими ночами, риск экстремальных погодных явлений возрастает. Ожидаются сильные грозы с сильным дождем, градом и сильным ветром, угрожающие местными наводнениями, особенно в некоторых районах.

По мере приближения низкого давления "Ксания", возможные грозы и сильный дождь могут еще больше увеличить уровень влажности, создавая критическую и потенциально опасную ситуацию.

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