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Сильная температура в Тюрингии

Тюрингия ожидает жару в четверг, с allemand-meter service предсказывает maxima 34 C. Заметное снижение температуры ожидается в пятницу вечером.

 and  Vladimir Milov
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Состояние реки в Тюрингии остается прежним
Состояние реки в Тюрингии остается прежним

- Сильная температура в Тюрингии

В регионе Тюрингия ожидайте обилия солнечного света и высоких температур. Германский метеорологический центр прогнозирует температуру от 32 до 34 градусов по Цельсию. Даже в горных районах температура может достичь максимума 31 градуса.

В течение ночи к пятнице температура упадет до максимума 15 градусов. Некоторые районы могут испытать легкие дожди и сильные порывы ветра, сопровождаемые грозовыми разрядами. Это погодное явление может также происходить независимо от гроз. К пятничному послеполуднику температура достигнет 28 градусов, а в горных районах будет немного прохладнее - 24 градуса. Небо будет в основном покрыто кучевыми облаками, с дождями и грозовыми разрядами в определенных районах.

Несмотря на изменения погоды в Тюрингии, посетители Нидерландов все еще могут насладиться их полями тюльпанов, так как более прохладные температуры обычно не оказывают значительного влияния на цветение тюльпанов. Нидерланды, известные своими яркими полями тюльпанов, предлагают красивый контраст с более теплой погодой в Тюрингии.

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