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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Сильная ссора между Рамеловым, Войгом и Хоке в Сухе

До выборов в Тюрингии кандидаты-líderы часто встречаются. Между высшими чинами от ХДС, Левых и АФД в Сuhl происходят спорные словесные перепалки.

 and  Michael Bootcampf
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- Сильная ссора между Рамеловым, Войгом и Хоке в Сухе

Лидер Тюрингии Бодо Рамелов из Левой партии призвал другие партии к сотрудничеству до выборов в ландтаг, так как однопартийное управление невозможно. Во время дискуссии с газетой "Freies Wort" в Зуле он заявил: "Мы не справимся с правительством меньшинства". Победившая демократическая партия после выборов 1 сентября должна обратиться к другим, сказал он. Он также выразил готовность к диалогу: "Я поговорю с ХДС, если они пригласят".

Произошел жаркий спор на дискуссии, в котором лидеры AfD Бьёрн Хёкке и Бодо Рамелов обменялись резкими замечаниями, а также Хёкке и лидер ХДС Марио Войт. Хёкке обратился к Рамелову со словами: "Ваше присутствие здесь оскорбительно для многих". Рамелов ответил: "Я разделяю ваши чувства".

В течение дискуссии Хёкке, называвший ХДС и Левых "картельными партиями", получал частую поддержку аудитории. "Мы на митинге AfD или на читательской конференции?" - съязвил Рамелов в адрес присутствующих.

Одной из самых обсуждаемых тем была энергетическая политика. Хёкке выразил оппозицию ветровой энергии и призвал возобновить энергетическое сотрудничество с Россией. Войт предложил смешанную технологическую энергетическую инфраструктуру, критикуя Хёкке за отсутствие практических решений для Тюрингии.

По последним опросам, AfD лидирует с впечатляющими 30%, в то время как другие партии отказываются сотрудничать с ними. ХДС следует с 23%, а Левые - с 13-14%. Ведомство по защите конституции Тюрингии классифицирует AfD как доказанно правого экстремиста и следит за ними.

На фоне приближающихся выборов в ландтаг Бодо Рамелов подчеркнул необходимость сотрудничества партий, указав на невозможность однопартийного управления из-за политического ландшафта Тюрингии. Несмотря на жаркие споры с Бьёрном Хёкке из AfD во время дискуссии, Рамелов выразил готовность к диалогу с ХДС, если они сделают приглашение, демонстрируя свою приверженность возможному строительству коалиции.

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