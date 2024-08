Силиконовая долина становится бастионом правых?

С тех пор, как Дональд Трамп выбрал Дж.Д. Вэнса, бывшего инвестора стартапов и нынешнего энтузиаста криптовалюты, в качестве своего "заместителя", в Силиконовой долине царит ликование. Перемещается ли индустрия высоких технологий вправо? И какую роль играет Питер Тьелль? Историк Маргарет О'Мара предоставляет контекст.

Столица: Недавно Дональд Трамп выбрал Дж.Д. Вэнса в качестве своего кандидата на пост вице-президента. Насколько это было важно для Силиконовой долины?

Маргарет О'Мара: Для той части Силиконовой долины, которая связана с Вэнсом и поддерживает его, это было отличной новостью. Карьера Вэнса, как профессиональная, так и политическая, в значительной степени обязана поддержке Питера Тьелля...

... либертарианского инвестора и сооснователя PayPal.

Именно так. Должность вице-президента сопровождается разным уровнем влияния. Например, Альберт Гор играл большую роль в администрации Билла Клинтона и поддерживал тесные связи с Силиконовой долиной. Но это не всегда так.

В последнее время казалось, что Силиконовая долина политически смещается вправо. Это правда?

Тьелль и его союзники, такие как Илон Маск, уже не живут в Долине. Тем не менее, там по-прежнему в основном избираются и получают пожертвования демократы.

Тьелль, Маск и компания когда-то считались представителями либертарианского мировоззрения. Они сместились вправо?

Нет. Тьелль и его союзники, такие как ранний менеджер PayPal Дэвид Сакс, последовательно отстаивают свою политическую линию. У них сейчас больше видимости, больше денег, и они готовы открыто говорить об этом. Они всегда были против бюрократического либерализма, который представляет Демократическая партия, и против того, что когда-то называлось политической корректностью, а теперь - "пробуждением".

Между тем, влиятельные инвесторы, такие как Марк Андреessen и Бен Хоровиц, на самом деле совершили разворот - они раньше поддерживали демократов.

Это правда. Они представляют более широкую тенденцию. В последние годы отношения Вашингтона и индустрии высоких технологий изменились. Во время администрации Обамы была безоговорочная поддержка Силиконовой долины, независимо от того, что делали компании там. Сейчас и демократы, и республиканцы критикуют гигантов технологий больше, и есть более сильные регулирующие и антимонопольные усилия. Это не нравится в Долине. Для Андрессена и Хоровица, которые зарабатывают на инвестициях в стартапы, эта атмосфера опасна - она противоречит их бизнес-интересам и их техно-либертарианскому мировоззрению.

Андрессен и Хоровиц заявляют, что они не выступают за Большую Технологию, а за "Малую Технологию" - молодые стартапы.

Но Марк Андрессен все еще является членом совета директоров Meta.

Тема, которую часто поднимают представители технологий, - это регулирование криптовалют. Почему это так важно?

Для меня это часть нового техно-популизма. Предлагается, что с биткоином и другими криптовалютами маленький человек может обойти большие банки. Интересно, что в основном в этом участвуют молодые мужчины. Это также связано с борьбой против того, что Маск называет "вирусом пробуждения ума". Здесь затрагивается чувство среди белых мужчин, разочарованных perceived unhealthy fixation on diversity and inclusion.

Питер Тьелль кажется мастером minds behind the conservative tech revolution. What do we know about his worldview?

Тьелль, как уже упоминалось, никогда не был чистым либертарианцем в духе Барри Голдуотера или Рона Пола. Если взглянуть на его речь на съезде республиканцев в 2016 году, то можно найти довольно ностальгический взгляд на эпоху Спутника и космическую гонку - несмотря на значительные правительственные интервенции на рынке в то время. Тьелль верит, что нам нужно сосредоточиться на таких крупных проектах, на "лунных проектах", вместо того чтобы отвлекаться на вопросы разнообразия или включения.

Но среди тьеллистов есть и более радикальные идеи, не так ли?

Есть разочарование демократическими процессами и административной бюрократией. Плывут идеи о современной монархии. Это антидемократические националисты, и они открыто об этом заявляют.

Что они планируют?

Тьеллисты имеют в виду полную атаку на бюрократию, чтобы сломать или перепрофилировать ее для совершенно других целей. И кажется, что для этого предприятия есть даже больше решимости и сосредоточенности, чем в 2016 году. Самые крайние инстинкты Трампа по части захвата власти и долгосрочных системных изменений поощряются.

Что касается Вэнса - он пойдет на все это в качестве какого-то добровольного исполнителя для тьеллистов?

Посмотрим. Когда влиятельные и богатые предприниматели поддерживают и устанавливают кого-то, они не всегда получают именно то, что хотят. Будет борьба за лояльности. И Дж.Д. Вэнс - интересная фигура: он уже проделал долгий идеологический путь. Трудно представить, что он закончится здесь.

Маргарет О'Мара spoke with Niklas Wirminghaus

Эта беседа впервые появилась на capital.de

