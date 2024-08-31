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ЛитератураНовостиДжеймс Бонд

"Signum" признана лучшей аудиокнигой года

Этот захватывающий рассказ погружается в акустический мир.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут

"Signum" признана лучшей аудиокнигой года

Ой, в подвале привязан покойник к кровати. Что дальше? Как избавиться от трупа без следа? В океане? Во дворе? Свиньи могут быть вариантом. Вызваны подросток, технарь и бывший коп, пишущий бестселлеры. Джон Авидже Лидквист снова в деле.

Футбольные комментаторы вроде Клаудии Нойманн на ZDF и Тома Бартельса на ARD вызывают споры из-за своих голосов. Кому-то они кажутся неприятными, а кто-то их обожает. Но после двух-четырех часов трансляции все заканчивается. Кто-то вздыхает с облегчением, а кто-то переходит к аудиокнигам. Но настоящий экшн только начинается. Аудиокниги могут длиться от 8 до 41 часов ("Арена", Стивен Кинг). Плохое чтение может испортить даже самую захватывающую историю и интересных персонажей.

Отличная аудиокнига становится настоящим опытом благодаря увлекательному чтению. Что если бы триллеры Дэвида Балдаччи лишились своего чтеца Диетмара Вундера, который также озвучивает Дэниэла Крейга в серии про Бонда? Невообразимо, правда?

Женское путешествие

Важно быть универсальным. Многие могут читать вслух, но немногие могут убедительно оживить разных персонажей с помощью тонких голосовых вариаций.Peter Lontzek и Britta Steffenhagen - двое таких людей. Самые известные голоса Steffenhagen принадлежат Керри Кондон, знаменитой по серии "Мстители", но она имеет более широкий диапазон, преуспевая в драме, фэнтези, комедии и триллерах.

Steffenhagen особенно сияет в жанре триллеров, особенно в трилогии Джона Авидже Лидквиста "Мidsommar". Ее голосовая гибкость здесь на высоте, плавно переходя от комичного к жесткому, от детски мягкого к холодно психопатическому, от успокаивающих шепотов к требовательным командам.

Больше остроумия и взаимодействия, меньше насилия

Истории оставляют место для исследования. Если "Refugium" был насыщен действием, то "Signum" более сдержан. В начале стреляют в оленя, а позже злодей случайно падает с лодки. Вот и все насилие. Вместо этого characters получают возможность развиваться и стать главными героями.

Возьмем, к примеру, подростка Астрид, которая стала сиротой всего несколько недель назад. Ее душа старая, запертая в подростковом, гормональном теле. Она влюблена в Ким Риббинг, молчаливого, средних лет компьютерного гика, которого издевали его дед и позже в психиатрической больнице. Теперь он мстит своим мучителям. Астрид и Ким's на-оффagain подруга Юлия Малмрос ничего не знают об этом. Но Астрид быстро раскрывает секрет Ким, и позже это делает и Юлия.

Уже произошла "трагическая случайность", унесшая жизнь Рюдбека. Теперь, особенно для Юлии, просить о помощи обойдется недешево. С ее прошлым как полицейский она находится в моральном дилемме. Но ситуация усложняется еще больше, когда ее бывший муж расследует исчезновение Рюдбека. К счастью, он сейчас отвлечен на свою новую relationship.

Много остроумия и человеческого взаимодействия

Юлия, Ким и Астрид обсуждают наименее подозрительный способ избавиться от тела. Они получают ценную помощь от старшего друга Юлии, автора, издателя и редактора, который не отказывается от вина или косяков. Нужно ли резать тело на куски? Перемалывать его в мясорубке и кормить свиньям? Или, может быть, в море? Главное, не попасться, конечно.

И есть "Истинные шведы", правые экстремисты, чей рост Юлия хочет исследовать в своем новом триллере. Это не нравится экстремистской группе и может иметь серьезные последствия для жизни и благополучия Юлии.

Но это, возможно, тема для третьей книги серии "Мidsommar" Лидквиста. Захватывающая интрига - половина битвы. Несмотря на более чем 13 часов игрового времени от "Signum", не бывает скучно. Сюжет слишком захватывающий, персонажи слишком интересные, их взаимодействие слишком увлекательное. Ожидания от заключения серии "Мidsommar" высоки, его издают dtv и DAV.

В жанре триллеров особенно примечательна голосовая гибкость Steffenhagen в трилогии Джона Авидже Лидквиста "Мidsommar", где она плавно переходит от разных типов персонажей, от комичных до психопатических.

В книге Юлия оказывается в моральной дилемме после "трагической случайности", унесшей жизнь Рюдбека. С ее прошлым как полицейский она должна тщательно обдумать цену просьбы о помощи, зная, что ее бывший муж сейчас расследует исчезновение Рюдбека.

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