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Сигурни Уивер выражает свой энтузиазм по отношению к Камале.

Американская актриса Сигурни Уивер поддержала кандидатуру в президенты Камалы Харрис и обсудила сильных женщин на своем выступлении в Венеции, что вызвало взволнованную реакцию.

 and  Viktoria Klein
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Сигурни Уивер стала известной благодаря фильму «Чужой»
Сигурни Уивер стала известной благодаря фильму «Чужой»

- Сигурни Уивер выражает свой энтузиазм по отношению к Камале.

Актриса Сигурни Уивер из США выразила поддержку демократическому кандидату в президенты Камале Харрис. На Венецианском кинофестивале 74-летняя актриса поделилась своим энтузиазмом, сказав: "Мы все так взволнованы Камалой". Она также выразила благодарность, отметив: "Было трудно с 2016 года, но мы благодарны за нее".

Вероятно, Уивер имела в виду президентские выборы в США в 2016 году, где победил Дональд Трамп. Следующие выборы президента США назначены на 3 ноября. На пресс-конференции в Венеции журналист спросил Уивер, считает ли она, что фильмы могут помочь кому-то вроде Харрис стать президентом.

Уивер, известная по роли в классическом научно-фантастическом фильме "Чужой", получила признание за свою работу по продвижению женщин на публичной сцене и за роли, которые избегают стереотипов. Эмоции были очевидны, когда Уивер говорила в Венеции: "Так много женщин подходят ко мне и выражают свою благодарность..." - и ее голос дрожал, а в глазах наворачивались слезы.

Затем она пошутила: "Нужно выпить немного водки" - и сделала глоток из бутылки с водой. Уивер объяснила, почему она играет сильных женщин, сказав: "Это такой странный вопрос. Я просто играю женщин. И женщины сильны, и женщины не сдаются. Почему? Потому что мы не можем. Мы должны".

Сегодня Уивер получит Золотого Льва за выдающийся вклад в кино на церемонии открытия фестиваля.

Поддержка Сигурни Уивер демократического кандидата в президенты Камалы Харрис привлекла внимание по всему миру. На пресс-конференции в Венеции людей интересовало мнение Уивер о влиянии фильмов на политиков вроде Харрис.

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