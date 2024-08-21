- Сигнал предупреждения в Сараево

Мег Райан, которой сейчас 62 года, была удостоена почетной награды на кинофестивале в Сараево в один из четвергов. Она блистала на мероприятии в Боснийской столице в модном наряде. Ее образ включал в себя элегантный серый твидовый платье-миди с короткими рукавами и классическим воротником.

Однако наряд имел непринужденный вид благодаря обуви. Отказавшись от каблуков, Райан выбрала стильные лоферы от известного бренда Прада. Эти туфли пользуются популярностью среди модных икон и знаменитостей, таких как Хейли Бибер, 27 лет, в этом году. Тем не менее, эти простые, но дорогие лоферы не из дешевых, они стоят примерно 1000 евро.

"Жизнь коротка"

Небрежный стиль Райан прослеживался во всем ее облике. Она носила распущенный боб, надела темные солнцезащитные очки с золотой оправой и минимально дополнила образ несколькими кольцами и браслетом. Ее ногти были покрыты естественным лаком, а макияж был едва заметен в этом дневном образе. Однако платье открывало татуировку на левой руке, написанную курсивом: "Жизнь коротка".

Выбор моды Мег Райан для этого события не ограничивался платьем и обувью. Она также выбрала аксессуары, которые дополняли ее образ, в том числе браслеты из деликатного золота и серебра. В целом, наряд от макушки до пяток идеально сочетал элегантность и комфорт, отражая ее личность.

Следуя тренду на включение значимых символов в свой стиль, платье Мег также имело замысловатые кружевные узоры. Среди них выделялся один: изящный завиток, который почти незаметно писал "Жизнь коротка" маленькими буквами, повторяя татуировку на ее руке.

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