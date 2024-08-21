Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиДругие, включая муку

Сигнал предупреждения в Сараево

Мег Райан, известная актриса, была награждена престижной премией на международном кинофестивале в Сараево, покоряя всех own элегантным нарядом.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Меган Райан получила почётную награду от режиссёра Джована Марьяновича во время его выступления.
Меган Райан получила почётную награду от режиссёра Джована Марьяновича во время его выступления.

- Сигнал предупреждения в Сараево

Мег Райан, которой сейчас 62 года, была удостоена почетной награды на кинофестивале в Сараево в один из четвергов. Она блистала на мероприятии в Боснийской столице в модном наряде. Ее образ включал в себя элегантный серый твидовый платье-миди с короткими рукавами и классическим воротником.

Однако наряд имел непринужденный вид благодаря обуви. Отказавшись от каблуков, Райан выбрала стильные лоферы от известного бренда Прада. Эти туфли пользуются популярностью среди модных икон и знаменитостей, таких как Хейли Бибер, 27 лет, в этом году. Тем не менее, эти простые, но дорогие лоферы не из дешевых, они стоят примерно 1000 евро.

"Жизнь коротка"

Небрежный стиль Райан прослеживался во всем ее облике. Она носила распущенный боб, надела темные солнцезащитные очки с золотой оправой и минимально дополнила образ несколькими кольцами и браслетом. Ее ногти были покрыты естественным лаком, а макияж был едва заметен в этом дневном образе. Однако платье открывало татуировку на левой руке, написанную курсивом: "Жизнь коротка".

Выбор моды Мег Райан для этого события не ограничивался платьем и обувью. Она также выбрала аксессуары, которые дополняли ее образ, в том числе браслеты из деликатного золота и серебра. В целом, наряд от макушки до пяток идеально сочетал элегантность и комфорт, отражая ее личность.

Следуя тренду на включение значимых символов в свой стиль, платье Мег также имело замысловатые кружевные узоры. Среди них выделялся один: изящный завиток, который почти незаметно писал "Жизнь коротка" маленькими буквами, повторяя татуировку на ее руке.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Барбара Шоннебергер возглавляет мероприятие.
Культура

Барбара Шоннебергер возглавляет мероприятие.

Седи и Барбара ведут разные церемонии вручения наград - Барбара Шоннебергер возглавляет мероприятие. 24 сентября Шари Ривз возглавит церемонию "Ночь творцов", где будут отмечены люди, добившиеся успехов в творческих областях, часто работающие за кулисами. Ривз подчеркивает: "Признание для всех замечательных коллег, чьи новаторские идеи и трудолюбие способствуют

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В 1653 году нидерландский художник Виллем Кальф продемонстрировал в своем натюрморте широкий выбор...
Культура

Как омары стали неожиданным символом статуса и культурной иконой

Несмотря на блестящую красную раковину и статус морского ракообразного, лобстер, хоть и не самый примечательный деликатес во всем мире, сохранил свою позицию как неожиданная роскошная tradición питания.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Начало события видеоигры ознаменовано пиротехническими мероприятиями на тему игр.
Культура

Начало события видеоигры ознаменовано пиротехническими мероприятиями на тему игр.

Новые интересные игры, неожиданные моменты и захватывающие впечатления украшают церемонию открытия Gamescom. Важное событие для преданных поклонников схождения.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Очаровательные голубоглазые личности и их эксклюзивный круг
Культура

Королевское потомство в действии: скрытое общество монархов второго сословия

Студия анимации Disney без труда справляется со сверхгеройскими историями, чарами принцесс и историями о взрослении. Почему бы не смешать эти жанры? Первая трансляция на бесплатном телевидении имеет большой успех.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Китай и Россия рассматривают возможность расширенного сотрудничества в области энергетических...
Политика

Китай и Россия рассмотрели вопрос о укреплении сотрудничества в области энергетики.

Китай и Россия рассмотрели вопрос о укреплении сотрудничества в области энергетики. Во время визита в Москву премьера Китая Ли Цянь обсуждение сосредоточилось на укреплении сотрудничества в энергетическом секторе. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что Россия в настоящее время является крупнейшим поставщиком нефти для Китая. "Мы стремимся лидировать в поставках

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии
Политика

Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии

Грегор Петер Шмитц изучает публикацию на этой неделе, сосредоточившись на Бьёрне Хёке и предстоящем опросе Forsa, предсказывающем результаты предстоящих выборов в ландам

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно