Североамериканская экономика столкнулась с потенциальной неудачей, поскольку канадские грузовые железные дороги прекратили работу.

Закрытие tanto Канадской национальной, как и Канадско-тихоокеанской железной дороги, обрабатывающей почти треть груза, пересекающего границу США и Канады, может привести к сбоям в различных отраслях США. Отрасли, такие как сельское хозяйство, автомобилестроение, строительство и энергетика, могут столкнуться с проблемами, которые могут продлиться столько же, сколько продлится остановка.

Остановка подчеркнет тесную экономическую связь между двумя странами, с многочисленными отраслями, зависящими от бесперебойной транспортировки грузов через границу для своей бесперебойной работы. Например, некоторые американские автомобильные заводы могут временно приостановить производство, если не смогут получить двигатели, трансмиссии или штамповки из канадских заводов. Американские фермеры могут столкнуться с нехваткой удобрений, а водоочистные сооружения США, расположенные возле канадской границы, могут потенциально исчерпать запасы хлора, используемые для очистки воды.

Это беспрецедентный случай, когда одновременно прекратили работу оба ведущих канадских железнодорожных оператора из-за трудовых споров. Последним крупным трудовым конфликтом в отрасли была 60-часовая забастовка на Канадско-тихоокеанской железной дороге в 2022 году, а до этого была девятидневная забастовка на Канадской национальной железной дороге в 2019 году.

Ситуация все еще развивается. Она будет продолжена.

Закрытие этих железных дорог существенно влияет на бизнес трансграничной торговли, что может привести к финансовым потерям для компаний, которые зависят от их услуг. В свете остановки некоторые компании могут быть вынуждены скорректировать свои цепочки поставок или искать альтернативные методы транспортировки, чтобы минимизировать сбои.

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