- Северо-западный ветер наносит вред многим людям.

Шторм в северо-западной Нижней Саксонии привел к 54 полицейским вмешательствам в течение короткого промежутка времени в субботу вечером. В то же время, в Восточной Фризии пожарная служба задокументировала 83 штормовых инцидента к утру воскресенья, согласно полицейскому управлению в Оснабрюке. Эмден не был включен в этот список.

Ветер также повернул на юг: В Клоппенбурге 28-летняя любительница парашюта из Вестерштеде столкнулась с проблемой при посадке. Примерно в 8:00 вечера она была сбита порывом ветра и приземлилась на спину. Молодую женщину доставили в больницу на скорой помощи.

На аэродроме Леер-Папенбург порыв ветра поднял неподвижный сверхлегкий самолет и ненадолго оторвал его от земли. Самолет упал на крышу возле взлетной полосы. Чтобы предотвратить пожар, пожарная служба залила самолет пеной.

В Аурихе-Миттельс часть сельскохозяйственной постройки обрушилась и была укрепирована пожарными и Техническим спасательным отрядом (THW). На острове Лангеоог человек пострадал, когда летящая столешница разбилась, причинив легкие травмы. В Эмдене несколько автомобилей получили повреждения от упавшего дерева, но степень ущерба неясна.

Германский метеорологический сервис предсказывал штормовые порывы ветра со скоростью до 85 километров в час вдоль побережья Северного моря в субботу вечером.

Любительница парашюта из Вестерштеде пострадала возле города Мост (Клоппенбург). После шторма упавшее дерево причинило повреждения нескольким автомобилям в Мост (Эмден).

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