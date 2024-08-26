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Северный регион требует усиления сотрудничества с Мидталли.

Как можно расширить сотрудничество между Гамбургом и Шлезвиг-Гольштейном? Лидер фракции СДПГ в Шлезвиг-Гольштейне идентифицирует возможности вне политики образования.

 and  Ksenia Johnson
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- Северный регион требует усиления сотрудничества с Мидталли.

Лидер оппозиции в ландтаге Шлезвиг-Гольштейна Серпил Мидьятли (СДПГ) выступает за более тесное сотрудничество между Шлезвиг-Гольштейном и Гамбургом. Она подчеркнула: "Жизнь людей не заканчивается на границах штатов". Мидьятли также заявила: "Партнёрство между Гамбургом и Шлезвиг-Гольштейном должно быть как можно теснее". В отношении образовательной политики Мидьятли считает, что министр Карен Пrien (ХДС) могла бы извлечь пользу из опыта Гамбурга.

Учащиеся Гамбурга традиционно показывают лучшие результаты в образовательных тестах, чем их сверстники в Шлезвиг-Гольштейне. Гамбург уже давно служит примером для подражания, европейские делегации изучают их стратегии. Это включает в себя строгие оценки для детей в возрасте четырех с половиной лет, существующие права на полный день ухода и обширные службы занятости для молодежи. Мидьятли высоко оценила эти три метода и считает, что их можно внедрить сравнительно быстро.

Мидьятли также подчеркнула необходимость расширения сотрудничества в транспортной политике. Если Шлезвиг-Гольштейн не предпримет никаких действий, Мидьятли предупреждает: "Они могут упустить свой шанс". Гамбург усовершенствовал расписания автобусов и S-Bahn, а также расширил свои услуги, в то время как Шлезвиг-Гольштейн сокращает свои соединения. "В интересах граждан было бы полезно иметь единый план мобильности для всего метрополитенского региона", - заключила Мидьятли.

Ландтаг Шлезвиг-Гольштейна мог бы извлечь выгоду из успешных транспортных политик Гамбурга, как предложила Мидьятли. Введение единого плана мобильности, подобного гамбургскому, могло бы помочь улучшить связи в Шлезвиг-Гольштейне и предотвратить упущение возможностей для сотрудничества.

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