Северная Корея откроет свои двери для международного туризма этой зимой, говорят туроператоры.

Пекинская компания Koryo Tours и Шэньянская компания KTG Tours объявили в своих онлайн-сообщениях в среду, что туристические группы смогут посетить горный город Сэмджьён, якобы место рождения покойного лидера Северной Кореи Ким Чен Ира.

«Мы получили подтверждение от нашего местного партнера, что туризм в Сэмджьён и, скорее всего, во всей стране официально возобновится в декабре 2024 года», - заявили в Koryo Tours, добавив, что подробности и расписание будут уточнены «в ближайшие дни и недели».

В отдельном посте в Facebook компания KTG Tours также заявила, что точные даты туров еще не подтверждены. «Пока упоминается только Сэмджьён, но мы думаем, что Пхеньян и другие места тоже откроются!»

Город Сэмджьён находится на границе с Китаем и близко к самой высокой горе на Корейском полуострове, вулкану Пэкту, имеющему огромное значение и историческое значение tanto для северных, так и для южнокорейцев, поскольку считается колыбелью корейского народа.

«Пэкту» и династия Кимов

Хотя южнокорейцы не могут посещать Северную Корею, бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и первая леди Ким Чжун Сук посетили вершину горы вместе с Ким Чен Ыном и его женой Ри Соль Чжу в 2018 году, подчеркивая символизм горы.

Посещение вершины горы Пэкту для северокорейцев подобно религиозному паломничеству. Легендарная «Пэкту» династия дает семье Ким легитимность, отмечают наблюдатели, которые указывают на противоречивые утверждения западных историков о том, что второй лидер был рожден в России.

Сэмджьён когда-то был популярным туристическим направлением для китайских туристов, которые прибывали автобусами до пандемии COVID-19. Туризм приносил Северной Корее доходы несмотря на международные санкции из-за программ Пхеньяна по созданию ядерного и баллистического оружия.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично осмотрел строительные площадки в Сэмджьоне ранее в июле, сообщают государственные СМИ.

Государственные СМИ Северной Кореи пока не сообщали о изменениях, касающихся ограниченного открытия страны для иностранных посетителей, но лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее заявлял, что будет приоритетным посещение «дружественных» стран, в том числе России и Китая.

Путь к открытию

Пандемия оставила границы Северной Кореи почти полностью закрытыми для всего внешнего мира в течение нескольких лет - ограничения, которые в основном сохраняются, за исключением небольших туристических групп из России, которых допустили в этом году в рамках углубляющегося сотрудничества Ким Чен Ына с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в этом году в Северную Корею были приняты около 100 российских туристов, которые прибыли на самолете Северокорейской авиакомпании Air Koryo из Владивостока.

Однако пандемийные ограничения границ вынудили большинство diplomatic миссий и международных неправительственных организаций покинуть Северную Корею, оставив страну с населением около 25 миллионов, возможно, самой изолированной со времен холодной войны.

Паспорта США недействительны для поездок в, из или через Северную Корею, если они не специально заверены Департаментом штата США. Департамент классифицирует Северную Корею как «Уровень 4: не путешествуйте».

Объявления о возобновлении туризма последовали примерно через месяц после того, как Ким посетил новый курортный комплекс Вонсан-Кalma на восточном побережье страны, который в настоящее время находится в стадии разработки.

Ким сказал, что курорт откроется в мае 2025 года после многолетних задержек из-за пандемии COVID и санкций ООН, сообщает государственное новостное агентство KCNA.

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