- Сеул наблюдал рекордные ночи тропического сезона

Сеул, столица Южной Кореи, переживает самую длинную полосу тропических ночей со времен начала современного ведения записей. Согласно метеорологическому агентству, в Сеуле температура не опускалась ниже 25°C (77°F) с 21 июля, что составляет 26 подряд ночей. Высокие температуры, как ожидается, сохранятся по крайней мере до среды.

В Южной Корее термин "тропическая ночь" используется, когда ночные температуры не опускаются ниже 25°C. В немецкоязычных странах термин "тропические ночи" часто используется, когда температуры систематически превышают 20°C.

Южная Корея в настоящее время сталкивается с сильной жарой. Национальное агентство по контролю за заболеваниями уже сообщило о не менее 21 смерти, связанной с высокими температурами.

Продолжительная жара в Южной Корее привела к тому, что Сеул переживает самую длинную полосу тропических ночей в истории. Эта жара, поражающая Южную Корею, была достаточно сильной, чтобы вызвать не менее 21 смертельных случаев, как сообщает Национальное агентство по контролю за заболеваниями.

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