Сеть ресторанов Olive Garden сотрудничает с сервисом Uber для доставки еды.

Компания Darden Restaurants, владеющая рестораном Olive Garden, объявила о "уникальном, многолетнем партнерстве" с Uber в четверг, которое начнется позже в этом году в выбранных ресторанах Olive Garden с возможностью национальной экспансии до более чем 900 мест в мае 2023 года, если пилотный проект будет успешным.

В настоящее время Olive Garden предлагает доставку через свой веб-сайт и приложение, которые обрабатываются персоналом ресторана. Однако этот сервис будет передан водителям Uber Eats. Несмотря на это, Olive Garden не будет доступен в приложении Uber Eats, и заказы можно будет оформить только через цифровые платформы Olive Garden.

В заявленииCEO Darden Рик Карденас сказал: "Гости просили варианты доставки на дом, и они показали свою готовность платить за удобство". Он также добавил, что Uber был их предпочтительным партнером из-за данных и инсайтов, которые он мог предоставить, не жертвуя их "конкурентным преимуществом и простым бизнес-моделью".

Ранее Darden был неохотен сотрудничать с сервисами, подобными Uber и DoorDash, ссылаясь на разделение доходов и стандарты доставки. Даже в разгар пандемии Olive Garden не воспользовался этими услугами, хотя они помогли их конкурентам.

Послеmarket торговля акциями Darden (DRI) выросла более чем на 9% в результате этого партнерства, что, возможно, облегчит давление на трудный квартал для Olive Garden, который показал снижение продаж в точках продаж на 2,9% за соответствующий период.

С начала пандемии многие цепочки существенно повысили цены — частично из-за увеличения затрат, частично из-за отсутствия возражений со стороны клиентов. Однако недавно посетители показали признаки сопротивления, побуждая рестораны вводить временные скидки на повышенные цены в меню.

В отличие от своих конкурентов, Olive Garden ограничил свой подход к скидкам. Вместо этого его стратегия заключалась в отсрочке повышения цен по мере возможности и введении таких промоакций, как популярная акция "неограниченный паста", чтобы поддержать свою финансовую эффективность в этом году.

Darden подтвердил свой годовой прогноз и сообщил об улучшениях в продажах во всем портфеле своих брендов, в который также входят Yard House, Ruth Chris и Longhorn Steakhouse.

В этом сотрудничестве водители Uber Eats возьмут на себя службу доставки Olive Garden, поскольку бизнес стремится улучшить свои варианты доставки на дом на основе спроса клиентов и их готовности платить за удобство. Кроме того, Darden считает Uber идеальным партнером из-за его возможностей в области данных, гарантируя, что они сохранят свое конкурентное преимущество и простую бизнес-модель.

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