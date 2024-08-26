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Сеть незаконной распространения наркотиков, действующая в окрестностях Хейлбронна.

Четвёрка обвиняется в связях с запрещёнными веществами в регионе Хайльбронн. Одному из них 20 лет.

 and  Katherine Bradley
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Нескольким лицам предъявлено обвинение в обороте наркотиков в окрестностях Хайльбронн.
Нескольким лицам предъявлено обвинение в обороте наркотиков в окрестностях Хайльбронн.

- Сеть незаконной распространения наркотиков, действующая в окрестностях Хейлбронна.

Четверо лиц подозреваются в незаконной торговле наркотиками, в основном в районе Хайльбронн. Они подозреваются в сбыте героина на сумму в шестизначных цифрах, а также других веществ, обнаруженных во время обысков, таких как синтетический опиат, экстази и кокаин.

Трое из подозреваемых в торговле наркотиками, двое мужчин в возрасте 42 и 46 лет и женщина 53 лет, были задержаны властями в мае. Дальнейшее расследование вызвало подозрения в отношении 20-летнего жителя региона Бретцфельд (Хohenlohekreis). Он был задержан у себя дома и помещен в тюрьму. Четверо лиц подозреваются в торговле наркотиками с октября 2023 года.

Во время обысков власти изъяли различные запрещенные вещества, кроме героина, в том числе другие синтетические и клубные наркотики. 20-летний подозреваемый из Бретцфельда также подозревается в сбыте других запрещенных веществ, а не только героина.

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