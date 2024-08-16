- Сестра, якобы, отравила и ограбила пациентов <unk> Обвинение в убийстве

Медсестру обвиняют в том, что она вводила сильное снотворное шестерым пациентам в Регенсбурге, в результате чего они теряли сознание, и грабила их. Один пациент скончался, как объявила прокуратура Баварии, которая предъявила обвинения в убийстве, пяти случаях покушения на убийство, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью 36-летней медсестре.

Медсестра больше не работает и находится под стражей с конца февраля. Руководство клиники сообщило о ней, что привело к расследованию прокуратуры и уголовной полиции.

Пациент в Регенсбурге был оглушен и ограблен

Инцидент произошел в середине февраля. 77-летняя пациентка сообщила, что медсестра промыла ей капельницу, в результате чего она потеряла сознание. На следующее утро она обнаружила, что кольца стоимостью около 500 евро пропали. Анализ крови подтвердил наличие снотворного, свободно доступного медицинскому персоналу.

В пяти других случаях пациенты теряли сознание, когда медсестра была на дежурстве, меняя флаконы с раствором или промывая капельницы. В трех из этих случаев жертвы позже обнаружили, что пропало ценное имущество.

Медсестра якобы ввела смертельную дозу

65-летний пациент впал в кому и скончался после того, как медсестра якобы ввела снотворное.

Прокуратура обвиняет подозреваемую в обмане и алчности. Подозреваемая отрицает обвинения. Региональный суд Регенсбурга теперь решит, будет ли принят обвинительный акт и начнется основное разбирательство.

В соответствии с предъявленными обвинениями комиссия тщательно изучит доказательства, связанные с введением снотворного и их ролью в предполагаемых кражах и причинении вреда пациентам. В ходе расследования комиссия сосредоточится на действиях медсестры во время ее смен, в том числе на любых случаях введения снотворного и возможном злоупотреблении имуществом пациента.

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