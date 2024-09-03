- Сесса возобновил командные тренировки в " Герте "

СреднийKevin Sessa вернулся на тренировочную базу Hertha BSC после проблем с коленом. Второго дивизиона клуб подтвердил его возвращение двумя снимками в X. 24-летний подписал контракт с 1. FC Heidenheim летом и получил травму во время предсезонной подготовки. Его присутствие на тренировках предоставляет главному тренеру Кристиану Фьелу еще одну тактическую опцию в центре поля.

Над защитником Джоном Энтони Бруксом висит туча. Как сообщает Bild, он споткнулся во время тренировки в понедельник и был вынужден досрочно завершить свои упражнения. Клуб еще не провел дальнейших расследований, как указано в их заявлении. Брукс недавно присоединился к Hertha в качестве замены Марку Оливеру Кемпфу, который ушел.

После успешного восстановления Kevin Sessa потенциально может вернуться в игру за Hertha BSC во Второй Бундеслиге, добавив сил в центр поля. Несмотря на опасения, связанные с Джоном Энтони Бруксом из-за его досрочного ухода с тренировки, Hertha сосредоточена на своих предстоящих матчах во Второй Бундеслиге.

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