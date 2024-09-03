Судебное разбирательство в Берлине - Серия краж автомобилей - 19-летний признался в суде

После череды краж автомобилей в Берлине на скамье подсудимых оказался 19-летний молодой человек. Его подозревают в причастности к 26 преступлениям, в которых пострадало более дюжины автомобилей. Правоохранительные органы считают, что юноша был частью преступной группы. На открытии суда адвокат защиты заявил, что подсудимый признал свою вину.

Однако автомобили не были проданы. "Речь шла об их использовании", - сказал адвокат. Как правило, 19-летний молодой человек не действовал в одиночку.

Есть пять обвинений против молодого человека, связанных с инцидентами, произошедшими с 27 марта по 7 апреля в Берлине-Фронах и окрестностях.

По данным прокуратуры, 19-летний молодой человек вместе со своими сообщниками либо крали автомобили, либо похищали ценные вещи из них. Часто использовались украденные ключи от автомобилей перед совершением этих преступлений.

Езда на угнанных автомобилях

Подсудимый заявил, что попал в группу через друга, который искал незапертые автомобили по ночам - "ты просто ходишь и проверяешь дверные ручки автомобилей", - сказал 19-летний молодой человек. Его сообщники хвастались более крупными суммами денег, которые они нашли ранее.

"Я не смог устоять", - сказал подсудимый. "Не было сломано окон, ключи иногда были внутри автомобиля или в замке зажигания - это была чистая удача". Они ездили на украденных автомобилях, пока их не поймали сотрудники правоохранительных органов. Подсудимый признал свою страсть к автомобилям.

Подсудимый оставался под стражей с апреля. Будущие заседания суда назначены до 17 октября. Рассмотрение дела возобновится 10 сентября.

Как заявила прокуратура, 19-летний молодой человек был причастен к краже многих автомобилей. Во время своей деятельности они часто ездили на угнанных автомобилях.

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