- Серебряный призер Коне в гонке за трофеи

Ману Коне́ должен встретиться с Эрцгебирге Ауэ, командой третьего дивизиона, в первом раунде Кубка Германии (DFB-Pokal) за "Боруссию Мёнхенгладбах", всего через неделю после футбольного финала Олимпийских игр. "Ману находится в отличной физической форме и знает нашу систему. Он не нуждается в адаптации и поэтому готов к игре", - сказал тренер "Боруссии" Герардо Сеоане в четверг.

23-летний Коне, который проиграл финал за золотую медаль против Испании с Францией в прошлую пятницу, вернулся в клуб Бундеслиги во вторник. Тем не менее, французский полузащитник все еще рассматривается как потенциальный кандидат на трансфер в Гладбахе, если поступит подходящее предложение.

После возвращения Ману Коне в "Боруссию Мёнхенгладбах", он сыграет против "Эрцгебирге Ауэ" в Кубке Германии (DFB-Pokal), который является престижным немецким кубковым турниром. Несмотря на то, что он является объектом трансферных слухов, текущая цель Коне - помочь "Боруссии Мёнхенгладбах" продвинуться в турнире Кубка Германии.

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