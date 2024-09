Сериал "Как умереть в одиночестве" - комедия, посвященная черным, - присоединяется к серии недавно запущенных шоу, что заставляет некоторых задаваться вопросом, действительно ли телевизионный ландшафт изменился.

В её квартире хозяйничают грызуны. Она ненавидит свою работу, но несмотря на это, тоскует по бывшему, который также является её боссом. Чтобы добавить горя к её ранам, она испытывает финансовые трудности и прибегает к мошенничеству с идентификацией, чтобы свести концы с концами.

Несмотря на все эти трудности, персонаж Наташи Ротвелл в новом шоу "Как умереть в одиночестве", которое недавно завершило свой первый сезон на Hulu, находит отклик у зрителей. Она плюс-сайз черная женщина, которая стремится к любви и самореализации. Мы все бывали в подобных ситуациях.

"Как умереть в одиночестве" - проект, инициированный Ротвелл, которая также выступает в качестве со-шоураннера и исполнительного продюсера. Она стала известной благодаря своим остроумным репликам в популярном комедийном сериале HBO "Неудобные truths", например, своей реакции на поиск "роста" - определенное выражение лица с фразой "Ты знаешь, что это такое?" (HBO, Max и CNN принадлежат одной и той же компании, Warner Bros. Discovery).

"Как умереть в одиночестве" - это новое шоу, но оно является частью недавней волны черно-ведущих драматических комедий, которые появляются на наших экранах. Шоу, такие как "Выживание самых толстых" и "Шоу Вина Стейплса" на Netflix, адаптация "Куинни" на Hulu и другие, способствуют тому, что этот период телевидения называют "ренессансом" черного телевидения, напоминая о ярких 1980-х и 1990-х годах.

Несмотря на то, что все больше черных голосов получают признание, в индустрии по-прежнему существует осторожность.

Как отметила Айша Дюрам, эксперт по черной популярной культуре в Университете Южной Флориды, "В некотором смысле мы все еще задаемся вопросом: понравится ли это белым людям?"

Стремительные сервисы и вещание имеют разные бизнес-модели

На самом деле, черно-ведущие шоу стали более представлены на цифровых платформах, особенно поскольку компании-стриминговые сервисы стремятся заполнить определенные ниши контента, сказала Наэма Кларк, профессор кино и телевидения в Университете Элон в Северной Каролине.

В отличие от телевидения, которое полагается на охват самой широкой аудитории, стриминговые сервисы ориентируются на конкретные нишевые интересы, такие как шоу о черной женщине, которая пытается свести концы с концами. Шоу, подобные "Неудобным truths", "Куинни", "Выживанию самых толстых" и "Как умереть в одиночестве", предлагают разнообразные варианты на основе подобных тем.

Эта тенденция была вдохновлена успехом предыдущих черных создателей и шоу, таких как Шонда Раймс, Исса Рэй и Опра Уинфри, которые проложили путь для большего числа черных голосов в телеиндустрии. Возможно, это не временно, а станет стандартом, считает Кларк.

"Я думаю, что, возможно, мы живем в новой реальности", - сказала она. "Черные люди получают теледеals потому, что другие черные люди были успешны с теледеалами. Черные люди теперь принимают решения; они становятся принимающими решениями, которые одобряют контент".

Телесети и стримеры сталкиваются с трудностями при рассказывании черно-ведущих историй

Тем не менее, современное телевидение не является утопией, где каждый может заработать на жизнь. Отсутствие представительства азиатских, ближневосточных или африканских историй в американской популярной культуре является тому свидетельством.

Для черно-ведущих шоу на телевидении черные персонажи часто помещаются в контекст белых персонажей, как будто для объяснения, а не просто представления черноты, отметила Дюрам.

"Соседство", ситком CBS, который скоро выйдет в седьмом сезоне, рассказывает историю белой семьи, живущей рядом с черной. Эта тема, кажется, больше заинтересована в объяснении черноты, чем просто в представлении её.

"Мы все еще пытаемся понять эту сторону черного опыта", - сказала Дюрам. "Мы бы не спрашивали того же самого у шоу с в основном белым составом".

Шоу, подобные "Соседству", склонны иметь более длительные сроки, в то время как шоу с основным черным составом, такие как "Гранд Крю", которые были отменены после двух сезонов, сталкиваются с трудностями в поддержании рейтинга.

С другой стороны, стриминговые сервисы поддерживают более "нишевые" истории, подобные той о черной женщине, работающей в аэропорту. Однако они, возможно, не берут больших рисков.

Мишель Бутэ, создатель и звезда Netflix's "Выживание самых толстых", несколько лет демонстрировала свой талант на различных программах Netflix, прежде чем наконец получить собственное шоу. Точно так же Исса Рэй создала "Рэп Ш!т", а Винс Стейплз звезда "Шоу Вина Стейплса" - все с уже сложившейся аудиторией. Это не новые имена на сцене, а проверенные таланты.

Кроме того, стриминговые сервисы с большей вероятностью возьмут шоу, которые уже доказали свою успешность где-то еще, такие как "Первый клуб жен" и "Средний Джо", которые производятся для второго сезона после успешного показа на BET+.

Как отметила Дюрам, "Все еще есть эта фаза тестирования".

Даже после того, как шоу проходит первоначальное испытание, оно все еще может быть классифицировано. Если шоу не находит отклик у белой аудитории, по словам Дюрам, оно ограничивается определенными сферами, такими как BET+ или специальный раздел на Netflix.

Большее количество чернотематических производств имеет положительное влияние, по мнению аналитиков

К сожалению, жестокий характер телереалий диктует, что некоторые шоу, как черно-ведущие, так и другие, не смогут процветать. Тенденция стриминговых сервисов отменять шоу, в том числе и то, которое даже не было показано, хорошо известна. Эта тенденция не ограничивается стриминговыми платформами; между 2009 и 2012 годами почти две трети новых сетевых шоу были отменены в первый же сезон.

Чернотематические шоу не застрахованы от такой участи и могут быть даже более уязвимыми. Отмены шоу, таких как "Юг" от Max, "Беги, мир" от STARZ и "Все плохо" от Freeform после трех сезонов или меньше, являются тому доказательством.

Тем не менее, есть и плюсы. С нишевыми нарративами, набирающими популярность на стриминговых сервисах, и расширяющимся репертуаром телевизионных сетей, истории, отображающие черный опыт, стали более разнообразными, чем когда-либо прежде. Например, "Bob Hearts Abishola", ситком, подчеркивающий африканский иммигрантский опыт, является одним из немногих представительных предложений на CBS. "P-Valley" STARZ исследует квир-южный нарратив, в то время как "How to Die Alone" предлагает свежие перспективы на черную женственность и образ тела.

"Чернота не синонимична гетеросексуальному афроамериканцу", - замечает Дюрам. "Интерпретация черноты в этой меняющейся телевизионной территории также становится более тонкой".

Телевидению еще предстоит преодолеть значительное расстояние в рассказывании историй из небелых сообществ. Пока что шоу, подобные тому, что создал Ротвелл, дают намглянце в разнообразные нарративы.

Несмотря на многочисленные трудности, успех шоу вроде "How to Die Alone" свидетельствует о растущем спросе на разнообразное развлечение. Характер Наташи Ротвелл в шоу находит отклик у зрителей, демонстрируя борьбу и стремления черной женщины, предлагая освежающую перспективу в индустрии развлечений.

Этот спрос на разнообразный контент не остается незамеченным продюсерами, как показывают недавняя волна драматических комедий, возглавляемых чернокожими, которые появляются на наших телеэкранах, в том числе шоу вроде "Survival of the Thickest" и "The Vince Staples Show".

Читайте также: