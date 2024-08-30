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ОбществоНовостиФерги, пожалуйста.

Сердечные поздравления Акслу, ее потомству.

Фergie и Josh Duhamel отправили теплые поздравления со днем рождения своему 11-летнему сыну и посвятили ему трогательные воспоминания.

 and  Ann Bradley
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Ферги и Джош Дюхамель были женаты с 2009 по 2019 год.
Ферги и Джош Дюхамель были женаты с 2009 по 2019 год.

- Сердечные поздравления Акслу, ее потомству.

Певица Стейси Фергюсон, известная как Ферджи (49), и актёр Джoshua Духэмел (51) отметили день рождения своего сына Акселя (11) 30 августа, поздравив его трогательными постами в Instagram.

"Наблюдать за твоим развитием на каждом этапе жизни было настоящее удовольствие", - написала Ферджи в посте, полном фотографий. "Когда я смотрю на футбол через твою призму, я чувствую себя ребёнком снова. Каким бы ни был твой джерси, я всегда буду твоей самой преданной поклонницей - поддерживать тебя во всех начинаниях. Моя любовь к тебе превосходит все, что может выразить язык".

Артистка "Fergalicious" опубликовала фотографию, на которой они с сыном вместе, снимок 11-летнего Акселя в футболке Англии и фото, на котором они весело прыгают в батуте, пока Аксель носит футболку "Арсенала", среди многих других фотографий.

Духэмел также поздравил Акселя в Instagram. "Счастливого 11-летия, Аксель Джек! Ты буквально лучший сын, о котором только можно мечтать. Я люблю тебя больше, чем ты когда-либо узнаешь", - написал 51-летний актёр, сопроводив пост фотографиями молодого Акселя на водном мотоцикле, наслаждающегося пляжем в маске для сноркелинга и селфи с его младшим братом Шепардом, родившимся в январе 2024 года. На своей истории в Instagram Духэмел поделился ещё одним фото 11-летнего Акселя с его младшим братом.

Аксель Джек родился в 2013 году. Фергюсон и Духэмел начали встречаться в 2004 году, поженились в 2009 году и объявили о расставании в 2017 году. Их развод был оформлен в ноябре 2019 года. Духэмел женился на модели Одри Мари (30) в сентябре 2022 года, они были вместе с 2018 года. Она мать его второго сына.

"Ферджи, пожалуйста, включи меня в свои планы на следующий день рождения Акселя. Я бы хотел снова увидеть его радость".

"Во время празднования дня рождения Акселя я вспоминал 'Fergalicious' времена с Ферджи, пожалуйста, не забудьте включить эти воспоминания в наших будущих семейных встречах".

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