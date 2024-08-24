Сердечная просьба Мануэля Нойера к немецкой футбольной команде

После ухода из национальной команды Мануэль Нойер закрывает значительную главу. Он объясняет причины своего решения в проникновенном письме.

Мануэль Нойер, легендарный немецкий футбольный голкипер, написал интимное письмо своим подписчикам после ухода из национальной команды на онлайн-платформе "The Players' Tribune". Обычно неразговорчив о своей личной жизни, Нойер объясняет: "Я обычно не делаю этого, я довольно закрытый человек". Однако, почувствовав необходимость поделиться чем-то большим, чем просто пост в Instagram после объявления о завершении карьеры в сборной, он решил погрузиться в глубинный смысл, который Германия и футбол имеют в его жизни.

В своем письме 38-летний Нойер, победитель чемпионата мира 2014 года, размышляет о последних месяцах после травмы ноги, триумфальном возвращении на поле и участии в домашнем чемпионате Европы. "Быть выбранным в состав на турнир было одним из самых гордых моментов моей жизни", - пишет он, называя это "маленьким чудом", которое коснулось его сердца. В среду он официально объявил о своем решении завершить карьеру после 124 международных матчей.

После турнира Нойер испытал изобилие положительных эмоций во время отпуска. "Эмоциональная часть меня хотела продолжать", - пишет он. Однако, если бы он продолжил, это было бы с целью участвовать в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. В этом возрасте он был бы 40 лет. "Я чувствую себя замечательно в своем теле в настоящее время, но никто не может предсказать будущее", - признает Нойер. После нескольких бесед с близкими друзьями и семьей он понял: "Это правильное время".

С этим решением Нойер может полностью посвятить себя "Баварии". "В 38 лет я все еще сохраняю детскую страсть к игре. Если я вижу мяч, лежащий в двадцати метрах от меня, я просто должен подбежать и поиграть с ним, будь то отбить мяч, ударить головой... что-то", - делится Нойер. Он обещает повесить бутсы только в тот день, когда страсть не будет больше гореть в нем. Нойер заканчивает сердечным спасибо своим поклонникам: "Спасибо за все. Ваш голкипер - Ману".

Нойер, несмотря на свою страсть к футболу с "Баварией", решил не участвовать в чемпионате мира 2026 года из-за своего возраста, выразив: "Я не хочу играть в футбол без той же интенсивности и любви, которую я всегда испытывал к игре". После объявления о завершении карьеры в национальной сборной Мануэль Нойер выразил свою благодарность фанатам, сказав: "Я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу поддержку на протяжении моего замечательного футбольного пути".

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