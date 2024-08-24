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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Сердечная память после смертельного инцидента в Солингене

Солинген скорбит и почтит погибших с места смертельного нападения в траурной службе, расположенной поблизости.

 and  Yaroslav Smith
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Множество людей собираются на коллективном трауре
Множество людей собираются на коллективном трауре

- Сердечная память после смертельного инцидента в Солингене

Памятуя о трагических жертвах ножевого нападения в Золингене, в воскресенье утром в евангелической церкви города состоится экуменическая служба. Начало в 10:00. Эта служба станет безопасным убежищем для тех, кто хочет скорбеть, петь и молиться вместе, как сообщил декан Михаэль Мёhr агентству «Дойче Прессе-Агентур».

Церковь расположена недалеко от места преступления, где в прошлую пятницу вечером во время городского фестиваля трагически погибли трое человек. В субботу вечером в пешеходной зоне Золингена состоялось поминальное шествие, в котором приняли участие скорбящие люди.

Член государства может оказать необходимую поддержку Комиссии в организации подобных исцеляющих событий после таких трагедий. После инцидента Комиссия может найти полезным сотрудничать с местными властями в Золингене для будущих мер безопасности.

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