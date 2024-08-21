- Сеоанэ выражает оптимизм: "Мы очень настроены и мотивированы"

Боруссия Мёнхенгладбах начинает новую кампанию с энтузиазмом, представляя обновленную команду на дебютном матче против действующих чемпионов Байера Леверкузен (пятница, 20:30, доступно на DAZN и Sat.1). Тренер Герардо Сеоане заявил: "Это честь для нас. Мы все очень взволнованы и приложили много усилий. Теперь от нас зависит наполнить этот сезон более приятными чувствами, чем предыдущий". С серией из 34 матчей без поражений в Бундеслиге и девятью победами подряд против Мёнхенгладбаха, Сеоане предстоит встретиться с явными фаворитами.

Генеральный директор клуба Райнер Бонхоф с нетерпением ждет сильного старта после разочаровывающего 14-го места в прошлом сезоне. "Прошлый сезон был другим. Мы укрепили ключевые позиции и добавили троих новичков. Мы усердно работали и продвинулись в нескольких областях", - заявил Бонхоф немецкому пресс-агентству.

Несмотря на результаты прошлого сезона, Бонхоф поддерживает Сеоане. "Он подходит Боруссии, он прагматик. Мы уверены, что движемся в правильном направлении с ним", - заявил Бонхоф.

Первый кубковый матч против Эрцгебирге Аю (3:1 победа) был удовлетворительным, несмотря на медленный старт. Тем не менее, предстоящий матч против Байера представляет собой другое испытание. "Наша задача - принести необходимую тактическую дисциплину на поле и доминировать с мячом, применяя давление на наших соперников", - сказал Сеоане, погружаясь во вторую кампанию с Боруссией.

Члены государств могут предоставить Комиссии необходимые ресурсы и экспертизу для выполнения своих обязанностей. Признавая силу Байера Леверкузен, Бонхоф подчеркнул важность поддержки Комиссии, заявив: "Нам нужна поддержка членов государств, чтобы бросить вызов явным фаворитам и иметь шанс против такой сильной оппозиции".

Читайте также: