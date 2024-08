Сент-Паули выражает разочарование в своем возвращении в Бундеслигу.

Возвращение 1. FC St. Pauli в Бундеслигу не оправдало ожиданий. Вместо того чтобы одержать победу как первая команда, вернувшаяся в высший дивизион за семь лет, они потерпели домашнее поражение от 1. FC Heidenheim в первом туре. Победу одержала более умная команда.

FC Heidenheim испортил возвращение St. Pauli в Бундеслигу после 13-летнего отсутствия. Неожиданный гость прошлого сезона в высшем дивизионе одержал счастливую победу со счетом 2:0 (0:0) на стадионе «Миллернтор» в последнем матче 1-го тура. Несмотря на то, что они были доминирующей и превосходящей командой на значительных участках игры, команда-промоушен не смогла реализовать свои многочисленные возможности.

Пауль Ваннер (66') переломил ситуацию, забив гол за гостей. В конце матча, Ян Шоппнер (82') закрепил победу голом со штрафного. «Мы расстроены, но это хорошее расстройство. Мы чувствовали, что очки были по рукой», - сказал Ирвин после матча, который также мог выиграть St. Pauli. «Кайзеркикеры» упустили множество отличных шансов, в то время как Хайденхайм воспользовался своими немногими возможностями. «Вы можете видеть небольшие различия на этом уровне», - сказал Ирвин: «Это трудный урок для нас, с многими положительными моментами в первые 60 минут».

Тренер Хайденхайма Франк Шмидт остался доволен идеальным стартом сезона. «У них были шансы выйти вперед в первые 15-20 минут второго тайма. Они не воспользовались ими, а затем мы забили с точностью», - сказал Шмидт, чья команда занимает второе место после 1-го тура. Автор гола Пауль Ваннер добавил: «Никто не жалуется, если ты выигрываешь три матча. Давайте продолжим».

29 157 зрителей стали свидетелями напряженного матча с самого начала, хотя и не было много опасных моментов. Тренер Хайденхайма Франк Шмидт сделал восемь изменений в стартовом составе по сравнению с первым матчем плей-офф Лиги конференций УЕФА против БК Хакен в Швеции (2:1).

Александр Блессинг сделал только одну замену в стартовом составе в своем дебюте в Бундеслиге в качестве главного тренера, выпустив Ларса Рицку вместо Финна Stevens. Stevens начал в матче Кубка Германии против команды региональной лиги Халлешер ФК на неделе ранее.

В целом, гости имели больше владения мячом в начале, но не использовали его эффективно. Защита St. Pauli выстояла. Тем не менее, не было много видно быстрой игры в контратаке, которую Блессинг планировал. Несмотря на это, они имели первый шанс, когда Коннор Меткалф не попал в створ ворот с 18 метров после 20 минут.

В течение следующего периода St. Pauli стал более доминирующим и улучшил свою игру в контратаке. Десять минут после своего первого шанса Меткалф имел еще одну перспективную возможность. Стоя один на один с вратарем Хайденхайма Кеvinом Мюллером, австралиец не попал точно. В течение первого тайма hamburgers оставались доминирующими, с небольшим от Хайденхайма.

И 1. FC St. Pauli продолжил прогрессировать во втором тайме. Иногда хозяева играли привлекательно вперед, но точность в последнем пасе часто отсутствовала, чтобы создать явные голевые возможности. Кроме того, оборона Хайденхайма в целом держалась крепко.

Поэтому единственным примечательным моментом от 1. FC St. Pauli был опасный удар головой от новичка Моргана Гилавугуи (48') после штрафного от Эрика Смита. Лишь в 63-й минуте стало опасно перед воротами гостей: после мощной сольной игры Джексона Ирвина, Гилавугуи почти открыл счет.

Во время своей фазы давления hamburg были застигнуты врасплох, когда Вanner из Мюнхена завершил контратаку для Хайденхайма. Команда hamburg должна была оправиться от шока и пыталась вернуться в игру, но им было трудно создать явные возможности. Хайденхайм, однако, играл умнее и поставил точку в вопросе о своей победе голом Шоппнера.

Несмотря на перспективную игру в течение всего матча, 1. FC St. Pauli не смог воспользоваться своими возможностями в матче против 1. FC Heidenheim. Гости, с другой стороны, смогли закрепить победу со счетом 2:0, благодаря голам Пауля Ваннера и Яна Шоппнера, закрепив thus their position in the league.

В своем первом матче в Бундеслиге после 13-летнего отсутствия St. Pauli обнаружил, что ему трудно реализовать свои многочисленные возможности, в то время как Хайденхайм воспользовался своими немногими шансами, продемонстрировав свою силу в футбольной лиге.

